Smart #5 Premium ora è anche AWD: arriva la Black Collection

Smart annuncia una serie di novità per #1, #3 e #5 con l'obiettivo di offrire una gamma sempre più completa in risposta ai feedback dei clienti. Ci sono novità in particolare per la Smart #5 Premium, oltre all'introduzione della Black Collection per tutte le versioni Pro+ di Smart #1, #3 e #5. Infine, la casa automobilistica ha introdotto nuove finiture. Andiamo con ordine.

Smart #5 Premium AWD

Adesso, per la Smart #5 Premium arriva la motorizzazione dual motor (587 CV e 100 kWh di batteria) che permette di avere la trazione integrale, il tutto a un prezzo superiore di 2.500 euro rispetto alla Smart #5 Premium a trazione posteriore. La dotazione di serie di questo modello include l'impianto audio Sennheiser, i sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldati in pelle Duo e i doppi vetri per un miglior comfort a bordo del SUV elettrico. Anche con l'arrivo della versione AWD, quella con la trazione posteriore continuerà a rimanere disponibile.

Smart #5

Arriva la Black Collection

Smart ha deciso di affinare l'aspetto estetico di #1, #3 e #5 nell'allestimento Pro+ con l'introduzione della Black Collection che conferisce un'estetica più raffinata. Si riconosce per la presenza di alcuni dettagli come la griglia anteriore, il diffusore posteriore, le minigonne laterali, le barre sul tetto e nuovi cerchi in lega, di colore nero. La Smart #1, in particolare, presenta cerchi Amps da 18 pollici completamente neri con dettagli esterni in Deep Jade Black, mentre la Smart #3 aggiunge cerchi Flux da 19 pollici completamente neri con la stessa finitura Deep Jade Black. La Smart #5 è dotata di cerchi Orbit da 19 pollici in nero lucido, dettagli esterni in Meta Black e maniglie delle portiere a scomparsa.

Smart Black Collection

Il colore nero della carrozzeria è offerto di serie senza costi aggiuntivi e la Back Collection offre su tutti e 3 i modelli pure i vetri oscurati. Accanto alla Black Collection, l'intera gamma ora include tre nuove opzioni di finiture interne.

Disponibilità

Tutte queste novità saranno progressivamente disponibile in Europa a partire da fine luglio. In Italia, in particolare, arriveranno nel mese di agosto.

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