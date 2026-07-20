Smart #2 si prepara al debutto: ecco come procede lo sviluppo

La compatta elettrica viene sottoposta a test su strada e in pista per affinare comfort, agilità, silenziosità e affidabilità

A ottobre ci sarà l'anteprima al Salone di Parigi della nuova Smart #2. Si tratta di un modello molto atteso visto il successo che aveva ottenuto la Smart ForTwo. Le dimensioni estremamente compatte avevano permesso a questa vettura di diventare la ''regina'' delle gradi città come Milano e Roma, in Italia. Di recente c'è stata un'anticipazione di come saranno gli interni della city car elettrica. Adesso, la casa automobilistica ha voluto offrire qualche ulteriore dettaglio, condividendo informazioni sui test di sviluppo che la Smart #2 sta affrontando.

Test in corso in vista del debutto a Parigi

La piccola city car è il frutto del lavoro congiunto tra Mercedes e Geely. La Smart #2 è progettata per affrontare con facilità le sfide delle grandi città. Attualmente, la vettura è sottoposta a test su circuiti di prova dove viene verificata la sua agilità in un'ampia gamma di scenari urbani reali, tra cui ostacoli imprevisti, cambi di corsia di emergenza e condizioni di asfalto bagnato a bassa aderenza. Il continuo lavoro sul setup di telaio e assetto ha l'obiettivo di fare in modo che il veicolo rimanga stabile, reattivo e agile nella guida quotidiana in città.

Smart #2 EV

Ovviamente si lavora anche sul comfort. Per tale motivo sono stati condotti test in galleria del vento, nella camera acustica, sui banchi prova e ovviamente su strada per verificare la presenza di fruscii, vibrazioni, scricchiolii e rumori che possono pregiudicare il comfort.

I tecnici hanno poi testato diverse mescole per gli pneumatici per tentare di trovare un equilibrio ottimale tra bassa resistenza al rotolamento per massimizzare l'autonomia e la riduzione del rumore. Per garantire la massima affidabilità, il veicolo è stato sottoposto a rigorosi test di durata su strade sconnesse e strade urbane piene di buche più o meno profonde. Insomma, nulla è stato lasciato al caso.

Cosa sappiamo?

Smart #2 avrà una lunghezza inferiore ai 2,8 metri e potrà contare su di un raggio di sterzata di appena 6,95 metri. La piccola city car elettrica poggerà sulla piattaforma Electric Compact Architecture (ECA) e offrirà un'autonomia fino a 300 km grazie a una batteria da 35,7 kWh. Non mancherà nemmeno la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Smart #2 EV

Per quanto riguarda l'abitacolo, ci sarà un cockpit sviluppato secondo un principio a forma di S, pensato per favorire un’interazione intuitiva. Inoltre, non troveremo due tradizionali sedili ma un'unica seduta continua, una sorta di mini divano dove al centro c'è un vano dove poter riporre piccoli oggetti.

L'appuntamento per la presentazione è a ottobre al Salone di Parigi ma è possibile che prima di allora emergano ulteriori informazioni sulla nuova Smart #2.

VEDI ANCHE

Tags