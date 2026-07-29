Smart #1, arriva la piattaforma a 800 V con ricarica in 12 minuti (per ora solo in Cina)

Smart rinnova il SUV elettrico #1 con piattaforma a 800 volt e ricarica ultrarapida, ma il debutto riguarda solo la Cina.

Smart aggiorna il SUV elettrico #1 con un insieme di novità che va ben oltre il design. Smart ha infatti annunciato l’adozione della nuova architettura a 800 V che, tra le altre cose, promette di passare dal 10 all'80% della batteria in circa 12 minuti. Le novità, in arrivo a inizio agosto, saranno disponibili inizialmente solo in Cina.

Oltre 200 aggiornamenti

Smart #1, il restyling

Secondo il comunicato ufficiale, il restyling porta oltre 200 interventi, di cui 63 descritti come leader di categoria e 20 esclusivi nel segmento. Sul fronte estetico arrivano due nuove colorazioni (Blu Oro e Bianco Platino) oltre a uno spoiler posteriore ridisegnato in chiave aerodinamica e nuovi cerchi da 19”.

Smart #1, la ricarica rapida

Ma il cambiamento più significativo riguarda l'architettura elettrica. Smart #1 diventa, così come riferito dal marchio nato dalla joint venture tra Mercedes-Benz e Geely, la prima vettura del proprio segmento a montare di serie su tutta la gamma una piattaforma a 800 V in carburo di silicio, abbinata a una tecnologia di ricarica ultrarapida 6C.

La batteria, che Smart chiama “Shengdun Jinzhuan”, avrebbe una durata di 3.500 cicli di ricarica. Il sistema di trazione integra un'unità elettrica 16 in 1, con un'efficienza complessiva in ciclo CLTC del 93,8%, il valore più alto della categoria (sempre secondo Smart).

Un'intelligenza artificiale più profonda, dentro e fuori l'abitacolo

Smart #1, il nuovo abitacolo

Il restyling introduce anche una nuova architettura elettronica, la EEA4.0, descritta da Smart come la prima al mondo di livello “quantistico” per la gestione integrata di motore, telaio e carrozzeria. Sul fronte della guida assistita, il sistema si appoggia su 31 sensori ad alta precisione e un LiDAR, con funzioni di guida autonoma urbana ed extraurbana senza mappe predefinite e parcheggio automatico.

Smart #1, la nuova piattaforma a 800 V

Anche l'abitacolo cambia aspetto. Il restyling introduce un processore a 4 nanometri dedicato all'infotainment, un display centrale da 15,4” con risoluzione di 2.5K e l'ultima versione del sistema operativo Flyme Auto. Completa il quadro un nuovo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, pensato per un'interazione più naturale con il conducente.

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