Smart #2, murales in tutto il mondo per anticipare il ritorno della Fortwo

Solitamente le case automobilistiche annunciano e anticipano l’arrivo di un nuovo modello tramite teaser (video o immagini) pubblicati sui propri canali social o attraverso i comunicati stampa. Smart ha scelto una strada insolita per anticipare la sua prossima erede della ForTwo. Non un teaser digitale, ma una serie di murales dipinti a mano in giro per il mondo. Le opere sono già comparse a Shanghai, Hong Kong, Buenos Aires e Melbourne, e presto arriveranno anche in Europa (a Berlino e Parigi). La capitale francese è la città che ospiterà il debutto ufficiale della Smart #2 di serie, a ottobre in occasione del Salone dell'Auto.

L’uso della street art

Con questa operazione Smart vuole sottolineare il legame tra la #2 (pensata per la mobilità urbana) e la cultura di strada, affidando ogni murale ad artisti locali diversi (Zhu Bin a Shanghai, il collettivo Parents Parents a Hong Kong, Martin Ron a Buenos Aires, Georgia Laurie a Melbourne). Il direttore marketing Kang Yi ha dichiarato che queste opere servono a costruire attesa per il ritorno del modello più riconoscibile del marchio. Al di là del metodo narrativo scelto da Smart è interessante analizzare questi murales perché “nascondono” alcuni dettagli interessanti sulla prossima #2.

Smart #2, il murales a Shanghai

Il murale di Melbourne, in particolare, è quello che offre il maggior numero di dettagli tecnici. L’opera raffigura montanti e tetto in colore nero, maniglie delle portiere tradizionali (quindi non a scomparsa), gruppi ottici dal design più morbido, una doppia presa d’aria sul paraurti anteriore ai lati di una grande apertura rettangolare e cerchi con otto razze.

Smart #2, il murales a Buenos Aires

Elementi che, uniti alle specifiche già note (piattaforma Geely Electric Compact Architecture, trazione posteriore, batteria da 35,7 kWh, autonomia WLTP di circa 300 km, ricarica rapida 10-80% in 20 minuti, raggio di sterzata di 6,95 metri) completano il quadro della vettura che debutterà a Parigi, confermando la fedeltà alla Concept #2 svelata a Pechino.

FONTE: CarNewsChina