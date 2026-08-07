Smart #1, con il restyling cambia passo (in Cina): oltre 200 novità e architettura a 800 V

Dopo le anticipazioni, debutta ufficialmente in Cina il restyling della Smart #1 che porta in dote davvero tante novità. Addirittura, la casa automobilistica parla di una ''nuova generazione''. Infatti, sono stati apportati oltre 200 miglioramenti che fanno capire che l'aggiornamento è di quelli importanti.

La nuova Smart #1 mantiene il linguaggio di design della famiglia Smart ma introduce l'architettura a 800 V che permette di poter ricaricare ad altissima potenza, riducendo sensibilmente i tempi per un rifornimento di energia.

Smart #1

Nuova Smart #1: esterni

Come detto, la casa automobilistica non ha stravolto il look della Smart #1. Ci sono solamente alcuni affinamenti. Per esempio, adesso troviamo il LiDAR per le funzionalità di assistenza alla guida di cui è dotata. Inoltre, è stato aggiornato il design delle maniglie delle portiere per soddisfare le nuove normative cinesi in materia di sicurezza. Smart #1 misura 4.270 mm di lunghezza, 1.822 mm di larghezza e 1.636 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm.

Smart #1

Interni

Salendo a bordo della rinnovata Smart #1 troviamo un nuovo quadro strumenti da 10,2 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato un display da 15,4 pollici con risoluzione 2.5K che adotta la piattaforma Flyme Auto ed è alimentato da un chip Dragon Eagle 6P. Non può mancare nemmeno un head-up display da 10 pollici. La capacità del bagagliaio varia da 313 a 976 litri. L'esperienza audio è garantita da un sistema Sennheiser a 13 altoparlanti con una potenza di 640 W.

Smart #1, interni

Motori, autonomia e ricarica

Come accennato all'inizio, la nuova Smart #1 adotta un'architettura a 800 V. Inoltre, adesso può contare sul nuovo powertrain ''Thunder'' 16-in-1 al carburo di silicio di Geely. Il motore posteriore eroga una potenza di picco di 245 kW (333 CV) e una coppia massima di 320 Nm, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e una velocità massima di 200 km/h.

Il veicolo è dotato di una batteria al litio ferro fosfato (LFP) da 61,52 kWh, che offre un'autonomia CLTC di 535 km. Grazie alla nuova architettura, la batteria può essere caricata dal 10% all'80% in 12 minuti. Il telaio presenta una sospensione anteriore MacPherson e una sospensione posteriore a cinque bracci.

Smart #1, il restyling

Sistemi ADAS

Smart #1 è adesso dotata di 31 sensori per i sistemi ADAS, LiDAR compreso. Il tutto è gestito dal chip Nvidia Orin Y con una potenza di calcolo di 200 TOPS per gestire funzioni di guida assistita avanzata urbana ed extraurbana senza mappe e parcheggio automatico.

Prezzi

Con il restyling arrivano due nuovi allestimenti: la 535 Max e la 535 Ultra. I prezzi indicativi per i nuovi modelli variano da 152.900 yuan (19.700 euro) a 172.900 yuan (22.200 euro).

Quando in Europa?

Al momento nulla è stato detto ma verosimilmente tutte queste novità in futuro dovrebbero essere rese disponibili anche per la Smart #1 venduta in Europa.

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