FIAT Grizzly Fastback, nuove foto spia: ecco i colori del SUV Coupé

FIAT scommette sulle nuove Grizzly. La casa automobilistica ha già anticipato le nuove Grizzly e Grizzly Sportback, un SUV e un SUV Coupé che vedremo al Salone di Parigi all'inizio di ottobre. In attesa di scoprire tutti i dettagli dei nuovi modelli, lo sviluppo continua. Negli ultimi giorni proprio la Sportback è stata intercettata su strada più volte in diverse colorazioni. Le foto spia condivise da Walter Vayr permettono di apprezzare la vettura nei colori rosso e oro. Dunque, possiamo iniziare a farci un'idea delle colorazioni in cui il SUV Coupé sarà proposto e capire come appare con le diverse tinte.

FIAT Grizzly Fastback

Per il resto, il design di questo modello è chiaro da tempo. La Grizzly Fastback avrà una lunghezza di cica 4,5 metri e potrà contare su di una capacità del bagaglio fino a 600 litri. Particolarità, la firma luminosa delle Grizzly è stata chiamata ''grattugia'' ed è comunque simile a quella che troviamo oggi sulla Grande Panda con cui la Grizzly condivide la piattaforma.

L'abitacolo non si vede in queste nuove foto spia ma grazie alle anticipazioni di FIAT sappiamo che ci sarà un sistema infotainment da 10 pollici, oltre ovviamente alla strumentazione digitale. Inoltre, nul tunnel centrale è stato ricavato uno spazio dove poter collocare una piccola borsa.

FIAT Grizzly Fastback

Motori: benzina, ibridi e 100% elettrici

FIAT lo ha confermato ma comunque lo sapevamo già. La nuova Grizzly Fastback, ma vale anche per la Grizzly, sarà proposta con una gamma multinergia. Questo significa che si potrà scegliere tra motori a benzina con cambio manuale, ibridi (Mild Hybrid) e 100% elettrici. Non sono state ancora condivise le specifiche ma visto quanto offre oggi la gamma Stellantis possiamo immaginare il 3 cilindri 1,2 litri benzina da 100 CV con cambio manuale oltre alla versione Mild Hybrid, quella da 145 CV. L'elettrico dovrebbe poi offrire 113 CV e un'autonomia di circa 400 km.

Ne sapremo di più tra pochi mesi. Intanto possiamo apprezzare alcune delle colorazioni con cui la nuova FIAT Grizzly Fastback sarà proposta sul mercato.

Foto spia: Walter Vayr

VEDI ANCHE

Tags