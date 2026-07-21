FIAT Argo X: la Grande Panda cambia nome per il Brasile

Argo X è il nome del prossimo modello FIAT che verrà prodotto nello stabilimento Stellantis Automotive di Betim, in Brasile. Si tratterà sostanzialmente di una versione della FIAT Grande Panda per questo mercato. Del resto lo sappiamo, la Grande Panda è un modello globale ed era solo questione di tempo prima che venisse proposta anche per il mercato sudamericano.

Il nome ''Argo X'' è stato svelato da Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America, durante un evento per celebrare il 50° anniversario del marchio e dello stabilimento produttivo.

Come sarà Argo X?

FIAT non l'ha ancora mostrata, preferendo tenerla sotto un telo. Tuttavia, alcuni mesi fa erano emerse le immagini di un brevetto in cui si vedeva il design della nuova Argo X. A quanto pare, le differenze estetiche saranno minime rispetto al modello che conosciamo e vediamo oggi sulle nostre strade. Le differenze dovrebbero limitarsi alle portiere e al portellone posteriore dove non sarà stampato direttamente sulla lamiera il nome Panda.

Fiat Argo

Non sappiamo nulla sugli interni ma è possibile che possano essere semplificati per ridurre i costi. Ne capiremo comunque di più a breve quando Argo X farà il suo debutto ufficiale su questo mercato. Ci saranno poi delle differenze di meccanica dato che sotto al cofano non troveremo le unità utilizzate sul mercato europeo ma quelle presenti su modelli come Pulse e Fastback in Brasile che possono essere alimentate anche a bioetanolo.

L'attuale Argo non sparirà

In passato si pensava che Argo sarebbe stata sostituita dal nuovo modello basato sulla Grande Panda. Non sarà così. FIAT ha fatto sapere che l'attuale Argo, secondo modello FIAT più venduto in Brasile e quarto più venduto sul mercato brasiliano nel 2026, continuerà a essere commercializzato.

FIAT è leader del mercato automobilistico brasiliano da cinque anni consecutivi. Vanta inoltre il veicolo più venduto nel Paese, FIAT Strada. Oggi, un'auto su cinque e un pick-up su due venduti in Brasile sono FIAT. Con l'arrivo della nuova Argo X, la casa automobilistica punta quindi a rafforzare ulteriormente la sua posizione di leadership in questo mercato.

Per quanto riguarda, invece, lo stabilimento, oggi produce i modelli FIAT Argo, Mobi, Pulse, Fastback, Fiorino, Peugeot Partner Rapid, Ram 700 e FIAT Strada. Lo stabilimento che adesso festeggia i 50 anni, impiega oltre 19.000 persone, gestisce una catena di fornitura con più di 400 fornitori diretti e contribuisce alla creazione di migliaia di posti di lavoro indiretti in tutta la regione.

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