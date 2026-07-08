Fiat pensa a una Topolino Abarth per conquistare i sedicenni

Fiat continua a inseguire il pubblico più giovane. E lo fa in modo particolare con la Topolino. Ma la strategia sembra voler coinvolgere anche il marchio Abarth. Il responsabile europeo di Fiat, Gaetano Thorel, ha confermato che l'ipotesi di una versione Abarth del quadriciclo elettrico è concreta: «Vogliamo dare alla Topolino un'impronta Abarth, perché stiamo ancora cercando di incrementare le vendite tra i sedicenni e diciassettenni».

Thorel non nasconde la difficoltà nel conquistare questa fascia d'età, nonostante i numeri di vendita della Topolino restino positivi in Italia. «È incredibile: Topolino è il quadriciclo di maggior successo in Italia e, a dire il vero, non siamo ancora riusciti a conquistare il cuore dei ragazzi di 16 e 17 anni», ha spiegato il dirigente, aggiungendo che oggi molti ragazzi preferiscono ancora i quadricicli a benzina di marchi come Ligier. Il motivo? Il sound del motore termico e una percezione di maggiore sportività.

Su cosa punterebbe la Topolino Abarth

Anche il CEO di Fiat e Abarth, Olivier François, ha commentato l'ipotesi parlando di «un sogno», precisando però che il progetto è ancora in fase di studio: «Ci stiamo lavorando e potrebbe arrivare. Sarebbe un successo strepitoso». Le normative europee sui quadricicli leggeri di categoria L6 impongono limiti severi su potenza e velocità massima. Un'eventuale Topolino Abarth non potrebbe quindi offrire prestazioni superiori rispetto al modello attuale, fermo a 6 kW di potenza e 45 km/h di velocità massima. L'intervento riguarderebbe piuttosto l'estetica, con elementi stilistici in stile racing e la classica livrea a contrasto che contraddistingue il marchio dello scorpione, oltre probabilmente a dettagli specifici per l'abitacolo.

Questa ipotesi non è del tutto inedita. Già l’anno scorso sempre François aveva accennato alla possibilità di estendere il brand Abarth ad altri modelli Fiat, inclusa proprio la Topolino, nel contesto più ampio di un possibile ritorno del marchio al motore endotermico. Più recentemente si era fatta strada anche l'ipotesi di una Grande Panda Abarth, a conferma di una strategia più ampia che coinvolge il marchio Abarth.

Nel frattempo la gamma Topolino continua a crescere con edizioni speciali e diverse collaborazioni. Dalla recente Gallo per la Milano Design Week alla versione Sport già in vendita in Europa. Proprio quest'ultima, con un prezzo di partenza di circa 11.490 euro, rappresenta al momento la variante più “sportiva” disponibile, in attesa di scoprire se ci sarà una Topolino Abarth a prendere quel posto.

FONTE: Autocar

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 08/07/2026