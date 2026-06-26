Fiat 600 Turbo 100: prezzo, scheda tecnica e perché continua a essere una delle Stellantis che preferisco

Continuo a sostenerlo: la Fiat 600 è una delle mie auto preferite dell'attuale gamma Stellantis. Forse anche una delle più incomprese. Ora, con il nuovo motore Turbo 100 e il cambio manuale, si propone anche con un prezzo di attacco decisamente più interessante.

Fiat 600 Turbo 100, vista frontale

Fin dalle prime foto rubate che abbiamo pubblicato, per la coda della Fiat 600 ho sempre avuto un debole. È pulita, raccolta, quasi sportiva, pur con un'inclinazione del lunotto che non toglie spazio all'interno. Non ha bisogno di ricadere nella categoria delle SUV coupé per avere una presenza su strada da auto brillante.

La coda, poi, è ben armonizzata nelle proporzioni complessive di Fiat 600. Il frontale riprende, come per la 600 degli anni '60, lo stile della 500, con grandi occhi tondi stilizzati che danno carattere a una linea semplice, senza disegni da cartoonist. La fiancata è snella, grazie anche a una fascia nera importante sotto le porte, segnata soltanto da una piega che collega la coda alla ruota anteriore con un cuneo per sottolineare lo slancio in avanti.

Rispetto alla 500X, tanto amata, trovo la Fiat 600 più snella e meglio proporzionata: pur non essendo un SUV vero e proprio per altezza della carrozzeria, offre spazio a bordo e visibilità in ogni direzione decisamente più abitabili e guidabili. Tutto contenuto in 418 centimetri di lunghezza massima, con una buona abitabilità e 385 litri di bagagliaio.

Anche all'interno lo stile riprende quello della 500, con la fascia a ovale allungato che attraversa la plancia e lo schermo dell'infotainment, schiacciato come per tutte le sue cugine Stellantis. Infotainment che trovo sempre piacevole nell'uso, con uno schermo di qualità da 10,25 pollici e Apple CarPlay e Android Auto wireless di serie su tutta la gamma.

Tessuti dal gusto italiano rivestono i sedili e una finta pelle riveste l'area delle portiere vicino al bracciolo. Sono le uniche parti rivestite e morbide, il resto è un trionfo di plastiche dure. Una tendenza a cui, purtroppo, ci stiamo abituando ogni giorno di più, anche su auto di categoria superiore rispetto a Fiat 600.

Fiat 600 Turbo 100, vista di profilo

Mi sono lasciato prendere la mano nella descrizione di Fiat 600, ma la vera novità è l'adozione del motore Turbo 100 abbinato al cambio manuale: una scelta che non è una scelta povera, ma che rende il prezzo di attacco di Fiat 600 più abbordabile.

Vediamo due numeri: i cavalli sono 101 (74 kW), erogati a 5.500 giri, con 205 Nm di coppia massima disponibile già da 1.750 giri, per 184 km/h di velocità massima e 0-100 in 10,5 secondi. I consumi dichiarati nel ciclo WLTP misto sono tra 5,6 e 5,7 l/100 km, con emissioni di CO2 comprese tra 127 e 129 g/km. Numeri del tre cilindri 1.199 cc ottenuti grazie all’efficienza del ciclo Miller, a un impianto di iniezione diretta di

benzina a 350 bar e a una turbina a geometria variabile. La distribuzione è a catena, non più a cinghia, con intervalli di manutenzione ogni 25.000 km o due anni.

Un’abbinata motore cambio che valorizza il buon telaio di Fiat 600 dallo sterzo leggero e preciso e un assetto confortevole ma granitico e affiliato in curva. Il motore è ben insonorizzato e il suo sound non disturba nemmeno chi non ama il frullare dei tre cilindri. Il turbo a geometria variabile è l'asso nella manica di questo motore, che lo rende sempre disponibile allo scatto, anche quando procedo con una marcia alta a bassi giri e premo sul gas per levarmi rapidamente da una situazione che non mi piace. Regge benissimo la sesta marcia lunga anche a bassa velocità, sesta che garantisce consumi ridotti e ottimo comfort in viaggio.

Sono da decenni un fan del cambio automatico, ma questo sei marce non mi fa rimpiangere troppo la guida a due pedali: gli innesti sono decisamente veloci e precisi, è davvero difficile sbagliare marcia e mi viene voglia di segare un poco la leva per rendere le cambiate ancora più rapide.

A confronto con la Fiat 600 Hybrid, con il mild hybrid da 100 cv, la Turbo 100 costa esattamente 2.000 euro in meno nell'allestimento Pop (23.850 euro contro 25.850 euro) e beve un litro scarso di benzina in più ogni 100 chilometri (5,6-5,7 contro 4,8-4,9 l/100 km dichiarati da Fiat). Il mild hybrid si comporta nella realtà come un full hybrid di qualche anno fa, con la capacità di viaggiare molto con il tre cilindri spento nel traffico cittadino, e mi aspetto che il gap aumenti nei consumi urbani.

A parità di allestimento nulla cambia nelle dotazioni, e la Fiat 600 Turbo 100 è un'ottima versione di attacco che fatico a definire entry level, nell'accezione di versione povera di un modello.

Fiat 600 Turbo 100, vista 3/4 posteriore

Il motore Turbo 100 è disponibile su tutti e cinque gli allestimenti della gamma 600. Ecco il listino completo aggiornato al 23 giugno 2026:

Fiat 600 Turbo 100 Pop: 23.850 euro

Fiat 600 Turbo 100 Icon: 25.350 euro

Fiat 600 Turbo 100 Business: 25.600 euro

Fiat 600 Turbo 100 La Prima: 28.350 euro

Fiat 600 Turbo 100 Sport: 28.350 euro

Fiat 600 Turbo 100, vista di profilo

Quanto costa la Fiat 600 Turbo 100?

Il prezzo di listino parte da 23.850 euro per l'allestimento Pop e arriva a 28.350 euro per La Prima e Sport. Con la promozione di lancio, valida fino alla fine di giugno 2026 con rottamazione e finanziamento, il prezzo d'accesso scende a 18.950 euro.

Quanto consuma la Fiat 600 Turbo 100?

I consumi omologati nel ciclo WLTP misto sono tra 5,6 e 5,7 l/100 km, con emissioni di CO2 tra 127 e 129 g/km.

Che differenza c'è tra Fiat 600 Turbo 100 e Fiat 600 Hybrid?

La Turbo 100 ha lo stesso blocco motore 1.2 a tre cilindri ma senza elettrificazione, abbinato al cambio manuale a sei marce. Nell'allestimento Pop costa 23.850 euro contro i 25.850 euro della Hybrid, quindi 2.000 euro in meno, a fronte di consumi leggermente superiori, meno di un litro in più ogni 100 km.

Su quali allestimenti è disponibile il motore Turbo 100?

Su tutti e cinque: Pop, Icon, Business, La Prima e Sport.

Quando arrivano le prime consegne?

Le consegne sono previste a partire da giugno 2026.

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Pubblicato da Mario Cornicchia, 28/06/2026