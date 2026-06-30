FIAT svela Multiplina: la Topolino cresce e diventa una 4 posti. Debutto nel 2028

Questo modello sarà un quadriciclo pesante, più spazioso della Topolino e capace di offrire prestazioni superiori

Tutti conoscono la FIAT Topolino, un quadriciclo elettrico che sta ottenendo un buon successo in termini di vendite. Nella slide dedicata alle novità di FIAT del nuovo piano di Stellantis era apparsa accanto alla Topolino un modello più grande di cui, però, non si sapeva nulla di preciso. Adesso la casa automobilistica ha svelato su cosa sta lavorando in occasione dell'evento FIAT Big At Small. La conoscevamo come Quattrolino e invece alla fine si chiamerà FIAT Multiplina. Arriverà nel 2028 e si tratterà del primo quadriciclo pesante della casa automobilistica.

In arrivo una microcar elettrica a 4 posti

I dettagli per il momento sono pochi. Nel corso dell'evento è stato mostrato il concept della microcar elettrica che si caratterizza per forme che ricordano quella della Multipla degli anni '60. Dalle immagini del concept mostrato durante la presentazione, vediamo che la vettura disporrà di sole due portiere, di fari circolari con 3 elementi a LED e una capote in tela. Secondo il CEO di FIAT, Olivier François, Multiplina può essere vista come l'anello di congiunzione tra la Topolino e la 500.

Che motori?

Le dimensioni saranno ovviamente superiori a quelle della Topolino (2,53 metri), con FIAT che parla di una lunghezza simile a quella della 500 del 1957. Parliamo quindi di poco meno di 3 metri. Mentre la Topolino, basata sulla Citroën Ami, rientra nella categoria dei quadricicli leggeri, la Multiplina sarà invece un quadriciclo pesante. Questo significa, normativa alla mano, maggiore potenza (fino a 20 CV) e soprattutto una velocità massima fino a 90 km/h.

FIAT Multiplina

Ci sarà sicuramente una batteria di maggiore capacità e quindi l'autonomia dovrebbe risultare superiore ai 75 km della Topolino. Ovviamente per i completi dati sulle specifiche bisognerà attendere che FIAT racconti qualcosa di più sul questo nuovo modello.

Insomma, FIAT sta lavorando su qualcosa di molto interessante che potrebbe avere tutte le carte in regola per fare bene, un modello adatto a chi cerca la praticità della Topolino ma ha bisogno di più spazio e prestazioni superiori. Non rimane che attendere ulteriori informazioni.

Fonte: Autocar

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026