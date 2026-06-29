FIAT Grizzly Fastback, il debutto è sempre più vicino: ecco il nuovo SUV Coupé su strada

La nuova gamma delle FIAT Grizzly sarà probabilmente la più importante novità 2026 della casa automobilistica. FIAT lancerà un nuovo SUV oltre alla versione SUV Coupé denominata Grizzly Fastback. Il debutto previsto al Salone di Parigi in autunno si sta avvicinando e contestualmente i collaudi finali si stanno intensificando. Nuove foto spia condivise da Walter Vayr attraverso la sua pagina Facebok mostrano la Grizzly Fastback ibrida senza alcun camuffamento.

Pare che si tratti di un allestimento entry level e una delle immagini è interessante perché consente di intravedere l'abitacolo del SUV Coupé. Dunque, una nuova opportunità per poter osservare le forme del nuovo modello con la presentazione che si fa sempre più vicina.

FIAT Grizzly Fastback

La sfida di FIAT al segmento C

Il nuovo modello poggerà sulla piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata, ad esempio, dalla FIAT Grande Panda. La lunghezza sarà di poco inferiore ai 4,5 metri e questo significa che Grizzly entrerà nel segmento C. Le foto spia mostrano un modello di colore blu scuro. Davanti vediamo la firma luminosa dell'auto composta da sottili elementi orizzontali, che poi troveremo replicata anche al posteriore. Di profilo possiamo osservare le protezioni in plastica di passaruta e parte bassa delle portiere, oltre che la presenza di maniglie tradizionali per le portiere alla cui base troviamo in piccolo la scritta ''Fastback''.

Una delle foto permette di intravedere diverse elementi dell'abitacolo che sarà ben diverso da quello della Grande Panda. Dietro al volante ci sarà ovviamente un quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia troverà posto un display per il sistema infotainment.

FIAT Grizzly Fastback

Questa è ibrida ma la Grizzly sarà anche elettrica

Il muletto delle foto spia è la versione Hybrid che avrà il classico Mild Hybrid di Stellantis, un 3 cilindri turbo di 1,2 litri con cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente un'unità elettrica da 29 CV. Verosimilmente si tratterà della versione con 145 CV di potenza di sistema. Poi ci sarà l'elettrica che dovrebbe caratterizzarsi per un frontale più chiuso, senza quella piccola presa d'aria orizzontale sotto la mascherina che si vede dalle foto spia. Si dice che il powertrain possa essere il medesimo della Citroen C3 Aircross e quindi ci sarebbe un motore da 113 CV, abbinato a una batteria da 54 kWh per circa 400 km di autonomia.

FIAT Grizzly Fastback

Potrebbe arrivare pure una versione solo benzina con cambio manuale a 6 rapporti che rappresenterebbe l'offerta entry level. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi con l'avvicinarsi del debutto ufficiale.

Foto spia: Walter Vayr

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026