Fiat Pandina, 500, Grande Panda, 600 e Qubo L: promo neopatentati

Tutti i dettagli della nuova promozione Fiat per neopatentati e under 30. Scopri i modelli, i prezzi e le formule di finanziamento

Se hai preso la patente da poco, o comunque hai meno di trent'anni, Lingotto ha deciso di facilitarti l'accesso ai suoi modelli con l'iniziativa La Prima Fiat non si scorda mai, valida sull'intera gamma del marchio.

Cinque modelli per cominciare, senza vincoli di motore

Spesso la scelta per chi ha appena superato l'esame di guida è confinata a un paio di versioni d'ingresso. In questo caso, il costruttore ha lavorato sull'omologazione per fare in modo che Pandina, 500, Grande Panda, Fiat 600 e Qubo L siano tutte accessibili ai neopatentati, indipendentemente dalla tecnologia che si nasconde sotto il cofano, sia essa termica, ibrida o puramente elettrica.

L'operazione, sviluppata insieme a Stellantis Financial Services mette sul piatto una formula commerciale specifica. L'obiettivo dichiarato è quello di abbassare la barriera d'ingresso economica, che per chi ha appena iniziato a lavorare o sta ancora studiando rappresenta spesso lo scoglio principale.

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Come funziona il finanziamento e quanto costa la rata

Se rientri nella categoria degli under 30 con patente da meno di tre anni, la promozione ti garantisce lo sconto massimo di listino di norma previsto per operazioni di loyalty o rottamazione: anche se non hai un usato da rottamare o dare in permuta (una condizione che di solito è vincolante per ottenere il prezzo più basso).

Dal punto di vista finanziario, la struttura si appoggia sulla formula del Valore Futuro Garantito ''Fiat Più'' o su un leasing dedicato. I tassi di interesse sono fissati al 2,99% per i piani a 36 mesi e al 3,99% se preferisci spalmare il tutto su 48 mesi.

Per fare un esempio pratico basato sui numeri diffusi dalla Casa, puoi metterti alla guida di una Pandina Hybrid in allestimento POP con una rata da 99 euro al mese per tre anni, a fronte di un anticipo di 3.200 euro. La rata include già la manutenzione ordinaria e i servizi di protezione del veicolo.

Manutenzione e garanzia: i servizi inclusi per viaggiare tranquilli

Un dettaglio che non va sottovalutato quando si calcola il costo di gestione di un'auto riguarda quello che succede dopo l'acquisto. All'interno della rata mensile di questa promozione sono stati integrati i pacchetti Service Care Plus (che copre i tagliandi regolari presso le officine autorizzate) e la polizza facoltativa Furto & Incendio Plus di Unipol Assicurazioni, che include anche il servizio Identicar 12 mesi.

Inoltre, se decidi di sottoscrivere il piano di manutenzione per almeno 36 mesi (calcolato su un limite di 30.000 km complessivi) o su 48 mesi/40.000 km, ti viene riconosciuto un anno di estensione della garanzia senza costi aggiuntivi. Se preferisci, puoi anche gestire questo servizio tramite una formula in abbonamento a interessi zero, pensata per evitare sorprese sul budget mensile.

Per il marchio italiano si tratta del secondo tassello di una strategia che punta a fidelizzare i conducenti più giovani: dopo aver coperto la fascia dai 14 anni in su con la Topolino, ora il raggio d'azione si allarga a chi è pronto a fare il salto di qualità sulla rete stradale principale.

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