De Adamich non è solo il centro di Guida Sicura: i programmi 2026

Diciamocelo, molti di noi hanno conosciuto Varano de’ Melegari grazie ai track day o ai corsi del Centro Internazionale Guida Sicura di Andrea De Adamich. Ora però la Scuderia de Adamich sta cambiando pelle, o meglio, sta allargando l'orizzonte. Non è più solo questione di traiettorie perfette, ma di un ecosistema che punta dritto al 2026 con una visione decisamente più ampia.

Una guida solida al comando

Dall'estate del 2025, al timone c'è Sofia Spanou de Adamich. Non aspettarti una faccia nuova capitata lì per caso: Sofia respira l'aria dell'azienda da oltre vent’anni.

Conosce ogni ingranaggio della macchina societaria e la sua nomina a Presidente serve proprio a questo: dare continuità a una storia lunga 35 anni, aggiornando però la governance per non farsi trovare impreparati dalle sfide (e dalle normative) attuali.

Dai vecchi corsi alle nuove experience

Se pensavi che da De Adamich si limitassero a spiegarti come fare una frenata d'emergenza, sei fuori strada. Certo, i Corsi di Guida Sicura restano il cuore pulsante, ma il business oggi corre su due binari paralleli:

Consolidamento della tradizione: la pista resta il laboratorio principale.

Sviluppo dell'experience: incentive aziendali, team building ed eventi privati lifestyle.

La parola d'ordine qui è ''su misura''. Dimentica i pacchetti preconfezionati: ogni evento è un pezzo unico, pensato per clienti che cercano l'eleganza italiana e quel tocco di esclusività che puoi trovareo solo da chi lavora da sempre coi brand più prestigiosi.

Sofia Spanou de Adamich, presidente di Scuderia de Adamich

Un passaporto internazionale

Forse non lo sai, ma la Scuderia ha una valigia sempre pronta. Nonostante il cuore sia nella Motor Valley, l'attività ha toccato oltre 35 Paesi. Hanno persino una filiale fissa a Indianapolis, negli USA, attiva dal 2018.

L'obiettivo per il 2026 è chiaro: portare il saper fare italiano ovunque ci sia bisogno di professionalità e contenuti tecnici di alto livello, dal Medio Oriente all'Asia.

Novità in pista: EV, Alfa Romeo e Kart

Il parco giochi di Varano si aggiorna costantemente. Ecco cosa troverai nel programma 2026:

Focus elettrico e ibrido: corsi specifici per imparare a gestire le reazioni (spesso diverse) delle auto alla spina.

Alfa Romeo Driving Academy: la conferma del legame viscerale con il Biscione, un'esperienza che va oltre la semplice guida.

Mondo Kart: con le strutture di Varano e del GrandTour Karting a Bologna, si punta forte anche sui piloti di domani (o su chi vuole solo divertirsi seriamente).

L'eredità di Andrea: un Forum per la sicurezza

Il progetto più ambizioso, però, è quello che Sofia vuole dedicare alla memoria di suo marito, Andrea de Adamich. L'idea è quella di istituire un Forum sulla Sicurezza Stradale a cadenza annuale.

L'obiettivo non è fare accademia, ma trasmettere un concetto fondamentale: anche in un'epoca dominata da sensori e intelligenza artificiale, il centro di tutto rimani tu. La tecnologia ti aiuta, ma è solo con il tuo utilizzo consapevole che può rendere davvero la guida più sicura.

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