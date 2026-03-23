Con questa spider a motore centrale, Alfa Romeo voleva sfidare la Porsche Boxster

Continua il ''viaggio nel tempo'' di Juan Manuel Díaz, ex designer Alfa Romeo che ha firmato a suo tempo il progetto della MiTO. Attraverso il suo profilo su Instagram, dover aver condiviso tempo fa alcuni progetti di vetture mai nate come l'erede dell'Alfa Romeo Duetto su base Mazda MX-5, il designer è andato oltre e ha mostrato un nuovo progetto che purtroppo è rimasto nei cassetti della casa automobilistica. Si tratta di una sportiva, anzi per essere precisi di una spider a motore centrale. L'obiettivo, racconta Diaz, era molto chiaro: ''creare una vettura sportiva compatta in grado di competere con la bellezza e la precisione della Porsche Boxster''.

Alfa Romeo doveva competere con Audi e Porsche

Il progetto risale al 2008 ma dietro a questa spider mai entrata in posizione c'era molto di più. Infatti come scrive Diaz, l'idea era quella di posizionare Alfa Romeo come una vera concorrente di Audi e Porsche nel segmento della compatte sportive premium. Questo orientamento avrebbe poi permesso a Maserati di concentrarsi su prodotti più grandi, esclusivi e di fascia superiore, ampliando la separazione tra i due marchi. L'idea di questa spider a motore centrale non è però andata avanti e alla fine è risultata essere solo un esercizio di stile. In ogni caso, è stata l'opportunità di ripensare a come sarebbe potuta essere una moderna auto sportiva Alfa Romeo compatta, leggera e focalizzata nell'offrire un grande divertimento alla guida.

Se questo progetto fosse andato avanti avrebbe forse potuto riscrivere la storia di Alfa Romeo dato che come detto, l'idea era di portare il marchio a competere con Audi e Porsche. Purtroppo, alla fine una rivale della Porsche Boxster a marchio Alfa Romeo non è mai arrivata.

In ogni caso, a ben vedere le immagini condivise da Diaz su Instagram, alcuni degli elementi di design di questo progetto sembrano essere poi stati riutilizzati per la 4C che sarebbe arrivata dopo alcuni anni. Insomma, il ''papà della MiTO'' continua a raccontarci di questi progetti mai realizzati su cui ha lavorato. Chissà se ci riserverà qualche altra sorpresa.

Fonte: Juan Manuel Díaz

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/03/2026