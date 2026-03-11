Q4: la storia della trazione integrale Alfa Romeo dagli anni 20 a oggi

Dalle origini ai giorni d'oggi: scopri come funziona il sistema Q4 Alfa Romeo e perché non è la solita trazione integrale

Per Alfa Romeo, il sistema di trazione integrale Q4 è prima di tutto uno strumento dinamico: serve a chiudere le traiettorie e a scaricare i cavalli dove serve, quando serve. Dalla 155 che dominava il DTM alle nuove ibride ''senza albero'', ecco come si è evoluto il DNA a quattro zampe del Biscione.

Per un’Alfa Romeo, la trazione integrale non è mai stata un semplice ''plus'' per andare in montagna. È una sfida ingegneristica: come aggiungere motricità senza rovinare il bilanciamento. La risposta sta nel marchio Q4, una sigla che negli anni ha cambiato pelle, passando dai giunti viscosi all'elettronica pura.

Alfa Romeo 1900M ''Matta'' del 1951

Un secolo di ''quattro per quattro''

Se pensi che l'integrale Alfa sia roba recente, sei fuori strada. Già negli anni Venti i tecnici del Biscione giocavano con prototipi 4x4, ma la vera prima applicazione concreta arriva nel 1951 con la 1900M, meglio nota come ''Matta''. Un mulo nato per l'esercito, dotata di un sistema meccanico da vera fuoristrada.

Il boom arriva negli anni 80: nel 1984 debutta l'Alfa 33 4x4 con giunto viscoso, che evolve nel '91 con la 33 Permanent 4. Ma è il 1992 l'anno zero: nasce ufficialmente la sigla Q4. Viene spalmata su 33, 155 e 164.

E non dimentichiamo che la 155 Q4 non serviva solo a fare i fighi in autostrada, ma è stata la base per le versioni che hanno dominato il Superturismo e il DTM. Da lì in poi, è stata un’escalation: dalla 156 Crosswagon fino alla 159 e alla Brera, la prima Spider integrale del marchio.

Alfa Romeo 164 Q4

Giulia e Stelvio: l'Active Transfer Case

Se oggi guidi una Giulia (magari la Veloce con il turbodiesel da 210 CV) o una Stelvio Q4, hai sotto il sedere un sistema raffinatissimo basato sulla scatola di rinvio attiva (ATC). Qui non c'è un giunto viscoso né una ripartizione fissa. In condizioni normali, il 100% della coppia va dietro.

La precisione millimetrica in inserimento e la leggerezza dello sterzo restano quelle di una trazione posteriore pura. Non appena i sensori leggono uno slittamento, una frizione a controllo elettronico sposta fino al 50% della coppia davanti in meno di 150 millisecondi.

È un sistema che non aspetta il pattinamento, lo previene leggendo l'angolo di sterzo e l'accelerazione laterale. Con il plus del ''sovraslittamento'' delle ruote anteriori, che girano più veloce delle posteriori per annullare il sottosterzo e le reazioni al volante, fornendo una guida più precisa anche in condizioni limite.

Alfa Romeo Giulia Veloce Q4: la berlina del Biscione diventa a trazione integrale

Junior e Tonale: l'integrale ''senza fili''

Con la nuova generazione, il Q4 cambia filosofia. Su Tonale e sulla piccola Junior, la trazione integrale diventa elettrificata. Anzi, praticamente elettrica. Qui scompare l'albero di trasmissione: i due assi sono fisicamente scollegati, riducendo pesi e inerzie.

Sulla Tonale Plug-In il 1.3 turbo spinge davanti, mentre un motore elettrico da 128 CV si occupa del retrotreno. La gestione è millimetrica: l'elettronica coordina i due motori per darti sempre la spinta migliore in uscita di curva.

Junior Ibrida ha sempre il motore termico collegato alle ruote anteriori e un elettrico al posteriore, ma la novità è la Power Looping Technology. che garantisce la piena efficienza dell'integrale anche se la batteria segna lo zero.

Come funziona? Il motore anteriore genera energia per quello posteriore elettrico, assicurandosi che il 4x4 sia sempre disponibile. È un sistema intelligente che sopra i 90 km/h si disattiva per non sprecare carburante, ma che è pronto a rientrare in gioco non appena acceleri forte o il fondo diventa viscido.

Alfa Romeo Junior Q4 (2025)

I numeri del mercato

Che piaccia o no, i numeri dicono che l'integrale è ormai una scelta obbligata per molti. Nel 2025, il 26% delle Alfa vendute globalmente è Q4. Su Stelvio la quota tocca il 90%, mentre sulla Giulia (dove molti preferiscono ancora la purezza della sola trazione dietro) siamo al 52%. Su Tonale si attesta al 28%, mentre Junior Q4, introdotta nel corso dell’anno, è al 6%.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/03/2026