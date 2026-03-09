Tornano Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: ecco quanto costano

Entrambi i modelli sono tornati nel configuratore e sono già disponibili in offerta

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono nate dalla passione per la meccanica più raffinata e per la guida “pura”. La casa automobilistica ha deciso di accontentare i suoi clienti e di riportarle sul mercato per offrire ancora qualcosa di davvero molto speciale. Rimarranno sul mercato fino al 2027, cioè fino a che saranno prodotte le attuali generazioni di Giulia e Stelvio. Come ha già raccontato Alfa Romeo diversi mesi fa, le nuove generazioni sono state rimandate per consentire una profonda revisione del progetto dato che non saranno più solamente 100% elettriche come prevedeva il piano originale. Dunque, gli attuali modelli rimarranno con noi ancora a lungo. Per questo, Alfa Romeo ha deciso di riproporre in tutta Europa le più sportive versioni Quadrifoglio.

Allestimenti e prezzi

Il ritorno delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio in tutta Europa era stato annunciato verso la fine di febbraio. La promessa era quella di riaprire gli ordini a marzo. Promessa mantenuta perché sul configuratore entrambi i modelli sono tornati disponibili. Possiamo quindi scoprire in quali allestimenti saranno proposte le due sportive e soprattutto i prezzi.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Partiamo da Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio proposta nella versione ''base'' e nel più ricco ed esclusivo allestimento ''Super Sport''. La dotazione di serei include, tra le altre cose, cerchi in lega da 19 pollici, spoiler posteriore in fibra di carbonio, sedili sportivi, volante ''Quadrifoglio'', quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, sistema infotainment da 8,8 pollici, sospensioni Alfa Synapitic Dynamic Control e sistema audio Harman e Kardon. I prezzi? 102.800 euro ma la berlina sportiva è già in offerta a 80.066 euro. Per il momento la versione Super Sport non ha ancora un prezzo.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Passiamo ad Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Anche in questo caso due allestimenti: ''base'' e ''Super Sport''. Dotazione che comprende, tra le altre cose, cerchi in lega da 20 pollici, sedili sportivi ''Racing Sparco'', volante ''Quadrifoglio'', infotainment da 8,8 pollici, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, sospensioni Alfa Synapitic Dynamic Control e sistema audio Harman e Kardon. I prezzi? 111.500 euro ma il SUV è già proposto in offerta a 93.635 euro. Pure in questo caso la versione Super Sport non è ancora a listino.

Motore V6

Il cuore pulsante di entrambi i modelli è il motore V6 turbo di 2,9 litri di cilindrata, un'unità particolarmente raffinata in grado di erogare 520 CV e abbinata a un cambio automatico a 8 rapporti. Nel caso della Stelvio troviamo anche la trazione integrale Q4. La Giulia, invece, adotta la trazione posteriore.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/03/2026