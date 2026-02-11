Alfa Romeo sponsor di M2O Morning Club, alternativa “soft” alla vita notturna per i Gen Z

Alfa Romeo entra nel mondo del soft clubbing come main sponsor di “M2O Morning Club”, il nuovo format di Radio M2O pensato per chi cerca un’alternativa alla vita notturna.

L’evento, ospitato alla Fabbrica del Vapore di Milano, rientra nella rassegna 2026 che vede protagoniste le tre radio del Gruppo GEDI – Radio Deejay, Radio Capital e Radio M2O – e propone un ciclo di domeniche mattina (10:00 – 15:00) dedicate alla musica dance e alla socialità consapevole.

M2O Morning Club, eventi soft clubbing sponsorizzati da Alfa Romeo

Musica, intrattenimento e lifestyle urbano

Il M2O Morning Club non è solo un DJ set: ogni appuntamento è dedicato a un genere musicale diverso, curato dai DJ’s Host, e arricchito da attività pensate per il pubblico.

I partecipanti possono vivere momenti di relax e divertimento con il beauty corner, i tarocchi musicali e il ristoro dei food corner. L’evento si rivolge a Gen Z e Millennials, sempre più attenti a benessere mentale, qualità della vita e nuove forme di socialità.

Il progetto si inserisce nel programma “Fuori Massena”, con cui Radio Deejay, Radio Capital e Radio M2O portano la radio fuori dagli studi per incontrare il pubblico dal vivo.

Per la prima volta, le tre radio – insieme a OnePodcast – danno vita a rassegne semestrali condivise, trasformando l’ascolto in esperienza fisica, partecipata ed emozionale.

M2O Morning Club alla Fabbrica del Vapore, Milano

Alfa Romeo porta la mobilità urbana nel cuore dell’evento

All’interno del progetto, Alfa Romeo espone una Junior mild-hybrid Edizione Milano Cortina 2026, pensata per accompagnare nuovi stili di vita urbani.

L’Edizione Milano Cortina 2026 si distingue per un design esclusivo che riflette il legame con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui Alfa Romeo è Automotive Premium Partner.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2026