Dal digitale alla strada? L’Alfa Romeo Junior GTA aspetta solo di essere costruita

L’Alfa Romeo Junior si è rivelata un successo commerciale per il marchio italiano. Il piccolo SUV del Biscione è attualmente al vertice della gamma di casa perché piace per il suo stile, che riflette lo spirito Alfa Romeo (guarda la homepage di Alfa Romeo) almeno nei limiti di un moderno modello a ruote alte, ma ha anche una discreta scelta di motorizzazioni fra ibridi leggeri, anche con trazione integrale, e 100% elettrica.

Alfa Romeo Junior GTA: un’idea che accende la fantasia

Tuttavia, mentre Alfa Romeo non ha in programma di utilizzare lo storico Quadrifoglio per una variante ad alte prestazioni, un progetto indipendente prova a spingersi oltre, immaginando una Junior GTA dal carattere decisamente più piccante.

Alfa Romeo Junior GTA Resto ModGT: i rendering realistici del baby-SUV anche in veste GTAm

Il rendering firmato Resto ModGT

Il concept nasce dalla matita digitale di Resto ModGT, realtà tutta italiana specializzata in reinterpretazioni ad alto tasso di sportività.

Al momento, la Junior GTA esiste solo sotto forma di questi rendering molto realistici, ma si tratta di un progetto “orientato alla produzione”, con l’obiettivo di trasformarsi in un vero body-kit aftermarket.

Alfa Romeo Junior GTA Resto ModGT: il look aggressivo interpretato dal team indipendente

Design supersportivo ispirato alla Giulia GTA

Il baby-SUV assume un look racing grazie a una trasformazione completa, chiaramente ispirata alla Giulia GTA (guarda Alfa Romeo Giulia GTA).

Tra gli elementi principali troviamo:

paraurti anteriori con prese d’aria maggiorate e inserti in fibra di carbonio

passaruota allargati e minigonne dedicate

spoiler posteriore discreto

diffusore posteriore con doppi terminali di scarico

Per chi cerca ancora più presenza scenica, il team di Resto ModGT ha immaginato anche una Junior GTAm, ancora più estrema.

Alfa Romeo Junior GTA Resto ModGT: il cofano in fibra di carbonio immaginato per la GTAm

Junior GTAm: estetica senza compromessi

Questa variante introduce cofano ventilato in carbonio, splitter maggiorato, canard anteriori, ala posteriore, quattro terminali di scarico e dettagli racing come la cinghia di traino rossa. Nei rendering spiccano anche cerchi maggiorati, freni con pinze Brembo rosse, assetto ribassato e carreggiate più larghe. Una vera hot-hatch a ruote alte!

Alfa Romeo Junior GTA Resto ModGT: merita motori più performanti del 3 cilindri 1.2 Stellantis

Il nodo tecnico: motori e prestazioni

Attualmente, la Junior più potente è la Veloce elettrica da 280 CV, teoricamente compatibile con il kit estetico, ma priva ovviamente di scarichi. L'unico motore a combustione interna attualmente disponibile per la Junior è il piccolo tre cilindri turbo da 1,2 litri mild-hybrid by Stellantis, non esattamente il tipo di propulsore che si vorrebbe sotto il cofano di un veicolo griffato GTA. La potenza è di 136 CV ed è abbinato a un singolo motore elettrico da 29 CV.

La versione Q4 con trazione integrale aggiunge un secondo motore, sempre da 29 CV sull'asse posteriore per un valore combinato di 145 CV, che non la rende certo un razzo (leggi la prova di Alfa Romeo Junior Q4).

Alfa Romeo Junior GTA Resto ModGT: la casa del Biscione non ha in agenda un modello simile

Una Junior davvero sportiva? Per ora resta un sogno

Per una vera Junior GTA servirebbero un nuovo motore e un telaio più evoluto. Alfa Romeo, al momento, non ha confermato una variante ad alte prestazioni del suo modello di punta. Nel frattempo, un kit di styling così aggressivo potrebbe comunque conquistare gli appassionati più audaci. Voi cosa ne dite?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/01/2026