Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: l’America’s Cup corre con la super berlina Alfa Romeo (video)

Il 10 giugno scorso Alfa Romeo (guarda la homepage di Alfa Romeo) ha annunciato la partnership con Luna Rossa, simbolo assoluto della vela italiana, aprendo un nuovo capitolo nella collaborazione fra sport internazionale ed eccellenza italiana.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: collaborazione fra icone italiane della sportività

Un’alleanza nata per l’America’s Cup

L’obiettivo è ambizioso: affrontare insieme la 38ª America’s Cup, che per la prima volta nella storia si disputerà in Italia, nello scenario iconico del Golfo di Napoli (leggi tutto sulla collaborazione Alfa Romeo – Luna Rossa).

A sette mesi di distanza, questa collaborazione prende forma su quattro ruote con l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, presentata in anteprima mondiale al Bruxelles Motor Show 2026.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: solo dieci esemplari della super berlina italiana

Un progetto che va oltre la sponsorizzazione

La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa non è una semplice edizione celebrativa. Rappresenta l’incontro tra due icone della sportività italiana, accomunate da competenze ingegneristiche, ricerca sui materiali e una visione condivisa delle prestazioni. Il progetto si articola su tre livelli:

partnership sportiva con il team Luna Rossa

collaborazione tecnica e scambio di know-how

creazione di serie speciali ispirate al mondo della vela

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: gli interni sportivi con finiture artigianali

Lavorazione artigianale BOTTEGAFUORISERIE

La base di partenza è la Giulia Quadrifoglio di serie (leggi la prova della sportiva del Biscione), prodotta nello stabilimento di Cassino. Ogni esemplare viene poi trasformato attraverso un processo artigianale altamente specializzato, coinvolgendo partner italiani d’eccellenza.

Il tutto nasce all’interno dell’universo BOTTEGAFUORISERIE, il nuovo centro creativo dedicato alla personalizzazione, alle performance e alla ricerca estetica di Alfa Romeo e Maserati.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: la doppia ala posteriore in fibra di carbonio

Aerodinamica estrema: cinque volte più carico

Realizzata in soli dieci esemplari, tutti già venduti, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è la versione più estrema mai prodotta. Il cuore del progetto è il nuovo pacchetto aerodinamico in carbonio, studiato per massimizzare efficienza e stabilità senza penalizzare la velocità di punta. Il risultato è impressionante: circa 140 kg di carico aerodinamico a 300 km/h, pari a cinque volte quello della versione standard, mantenendo un bilanciamento pressoché identico all’originale.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: i cerchi in lega da 19'' con sfumatura rossa

Soluzioni ispirate ai foil di Luna Rossa

Ogni elemento aerodinamico è stato progettato per gestire con precisione i flussi d’aria. Il frontale sfrutta appendici laterali e profili sul fondo scocca per aumentare il carico sull’avantreno.

Le minigonne in carbonio sigillano il flusso sotto la vettura, mentre l’elemento protagonista in assoluto è l’ala posteriore a doppio profilo, ispirata ai foil degli AC75 di Luna Rossa.

Ribaltando il concetto nautico, l’ala non fa “volare” l’auto, ma la schiaccia sull’asfalto con efficienza straordinaria, garantendo anche una velocità massima di 300 km/h.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: sotto il cofano motore V6 turbo 2.9 litri da 520 CV

Meccanica da vera supercar

Sotto il cofano pulsa l’iconico V6 2.9 biturbo da 520 CV, abbinato al differenziale autobloccante meccanico. Una soluzione che migliora trazione, agilità e precisione in curva, rendendo la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa una sportiva di razza, capace di unire aerodinamica avanzata e piacere di guida puro.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: livrea grigia con banda rossa laterale

Design e interni: lusso sportivo Made in Italy

L’estetica si ispira all’imbarcazione AC75 di Luna Rossa vista all’America’s Cup 2024 di Barcellona. La carrozzeria adotta una vernice cangiante effetto metallo, abbinata alla livrea bicolore con banda rossa laterale.

Dettagli esclusivi come i loghi Alfa Romeo su fondo rosso, i cerchi da 19” con sfumature rosse e l’uso esteso del carbonio sottolineano l’unicità della serie.

Gli interni completano l’opera con sedili Sparco dedicati e l’integrazione nella fascia della plancia di un film sottilissimo, uno dei molteplici strati che compongono una vela originale di Luna Rossa, fornito dal team per trasformare ogni esemplare dell’auto in un esclusivo pezzo da collezione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2026