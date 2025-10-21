Sì, nuova Alfa Romeo Tonale costa meno. Ecco perché

Piccoli ritocchi a esterni, a interni e a qualche dotazione, un ritocchino ai prezzi. Sì, ma nella direzione giusta. Ovvero, verso il basso.
Nuova Alfa Romeo Tonale è in vendita dal 20 ottobre e il listino cala un pelo: sempre una buona notizia.
Cala perché l'auto è meno accessoriata? Sì, ma niente panico. Facciamo il punto.
Nuova Alfa Romeo Tonale è in vendita
Come Tonale 2025, anche Tonale 2026 viene declinata in tre motorizzazioni:
- 1.6 Diesel 130 CV: da 39.850 euro
- 1.5 Hybrid 175 CV (stesso motore di prima, ma ora la potenza complessiva calcola anche la potenza del mini-motore elettrico): da 41.650 euro
- 1.3 Plug-in Hybrid Q4 270 CV: da 51.100 euro
Su tutte, il cambio automatico è di serie.
Alfa Romeo Tonale 2026, gli interni
Cinque allestimenti (più uno), anziché i precedenti tre:
- Tonale
- Business (+1.250 euro)
- Sprint (1.500 euro)
- Ti (+4.250 euro)
- Milano Cortina special edition (+6.250 euro)
- Veloce (+ 7.000 euro)
Nuova edizione speciale ''Milano Cortina''
Dunque Alfa Romeo Tonale MY26 parte - di listino - da 39.850 euro, anziché da 40.950 euro: fanno -1.100 euro risparmiati (mica male dài).
La cifra si abbassa perché la nuova edizione entry level è leggissimamente peggio accessoriata della precedente versione di ingresso (Sprint):
- cerchi da 17 pollici invece che 18 pollici (ne guadagna il comfort?);
- specchi retrovisori esterni non richiudibili elettricamente (almeno, così sembra).
Su Tonale ''base'', i cerchi da 17''
Davvero nulla di grave, insomma.
Listini a parte, sempre attive promozioni dedicate: con permuta e finanziamento, Tonale Diesel in promo a 33.354 euro, 35 rate da 199 euro dietro anticipo di 5.820 euro.
Per un quadro completo e pre-ordinare un esemplare, visita il configuratore online Alfa Romeo.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Tonale 1.6 130 CV DDCT7 Diesel Sprint
|130 / 96
|40.600 €
|Tonale 1.5 160 CV DDCT7 Hybrid Sprint
|160 / 118
|42.400 €
|Tonale 1.6 130 CV DDCT7 Diesel Veloce
|130 / 96
|46.100 €
|Tonale 1.5 160 CV DDCT7 Hybrid Veloce
|160 / 118
|47.900 €
|Tonale 1.6 130 CV DDCT7 Diesel Intensa
|130 / 96
|51.100 €
|Tonale 1.3 280 CV AT6 PHEV Sprint
|180 / 132
|52.200 €
|Tonale 1.5 160 CV DDCT7 Hybrid Intensa
|160 / 118
|52.900 €
|Tonale 1.3 280 CV AT6 PHEV Veloce
|180 / 132
|57.700 €
|Tonale 1.3 280 CV AT6 PHEV Intensa
|180 / 132
|62.700 €
