Sì, nuova Alfa Romeo Tonale costa meno. Ecco perché

Piccoli ritocchi a esterni, a interni e a qualche dotazione, un ritocchino ai prezzi. Sì, ma nella direzione giusta. Ovvero, verso il basso.

Nuova Alfa Romeo Tonale è in vendita dal 20 ottobre e il listino cala un pelo: sempre una buona notizia.

Cala perché l'auto è meno accessoriata? Sì, ma niente panico. Facciamo il punto.

Nuova Alfa Romeo Tonale è in vendita

Come Tonale 2025, anche Tonale 2026 viene declinata in tre motorizzazioni:

1.6 Diesel 130 CV: da 39.850 euro



130 CV: da 1.5 Hybrid 175 CV (stesso motore di prima, ma ora la potenza complessiva calcola anche la potenza del mini-motore elettrico): da 41.650 euro



175 CV (stesso motore di prima, ma ora la potenza complessiva calcola anche la potenza del mini-motore elettrico): da 1.3 Plug-in Hybrid Q4 270 CV: da 51.100 euro



Su tutte, il cambio automatico è di serie.

Alfa Romeo Tonale 2026, gli interni

Cinque allestimenti (più uno), anziché i precedenti tre:

Tonale

Business (+1.250 euro)

(+1.250 euro) Sprint (1.500 euro)

(1.500 euro) Ti (+4.250 euro)

(+4.250 euro) Milano Cortina special edition (+6.250 euro)

special edition (+6.250 euro) Veloce (+ 7.000 euro)



Nuova edizione speciale ''Milano Cortina''

Dunque Alfa Romeo Tonale MY26 parte - di listino - da 39.850 euro, anziché da 40.950 euro: fanno -1.100 euro risparmiati (mica male dài).

La cifra si abbassa perché la nuova edizione entry level è leggissimamente peggio accessoriata della precedente versione di ingresso (Sprint):

cerchi da 17 pollici invece che 18 pollici (ne guadagna il comfort?);



invece che 18 pollici (ne guadagna il comfort?); specchi retrovisori esterni non richiudibili elettricamente (almeno, così sembra).



Su Tonale ''base'', i cerchi da 17''

Davvero nulla di grave, insomma.

Listini a parte, sempre attive promozioni dedicate: con permuta e finanziamento, Tonale Diesel in promo a 33.354 euro, 35 rate da 199 euro dietro anticipo di 5.820 euro.

Per un quadro completo e pre-ordinare un esemplare, visita il configuratore online Alfa Romeo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/10/2025