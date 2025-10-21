Guida all'acquisto

Sì, nuova Alfa Romeo Tonale costa meno. Ecco perché

Avatar di Lorenzo Centenari, il 21/10/25

2 ore fa - La soglia di ingresso scende di oltre 1.000 euro. A cosa devi rinunciare

La soglia di ingresso scende di oltre 1.000 euro, ma il modello base resta piuttosto completo. Devi rinunciare ad una cosa sola

Piccoli ritocchi a esterni, a interni e a qualche dotazione, un ritocchino ai prezzi. Sì, ma nella direzione giusta. Ovvero, verso il basso.

Nuova Alfa Romeo Tonale è in vendita dal 20 ottobre e il listino cala un pelo: sempre una buona notizia.

Cala perché l'auto è meno accessoriata? Sì, ma niente panico. Facciamo il punto.

Nuova Alfa Romeo Tonale è in vendita

Come Tonale 2025, anche Tonale 2026 viene declinata in tre motorizzazioni:

  • 1.6 Diesel 130 CV: da 39.850 euro
     
  • 1.5 Hybrid 175 CV (stesso motore di prima, ma ora la potenza complessiva calcola anche la potenza del mini-motore elettrico): da 41.650 euro
     
  • 1.3 Plug-in Hybrid Q4 270 CV: da 51.100 euro


Su tutte, il cambio automatico è di serie.

Alfa Romeo Tonale 2026, gli interni

Cinque allestimenti (più uno), anziché i precedenti tre:

  • Tonale
  • Business (+1.250 euro)
  • Sprint (1.500 euro)
  • Ti (+4.250 euro)
  • Milano Cortina special edition (+6.250 euro)
  • Veloce (+ 7.000 euro)


Nuova edizione speciale ''Milano Cortina''

Dunque Alfa Romeo Tonale MY26 parte - di listino - da 39.850 euro, anziché da 40.950 euro: fanno -1.100 euro risparmiati (mica male dài).

La cifra si abbassa perché la nuova edizione entry level è leggissimamente peggio accessoriata della precedente versione di ingresso (Sprint):

  • cerchi da 17 pollici invece che 18 pollici (ne guadagna il comfort?); 
     
  • specchi retrovisori esterni non richiudibili elettricamente (almeno, così sembra).


Su Tonale ''base'', i cerchi da 17''

Davvero nulla di grave, insomma.

Listini a parte, sempre attive promozioni dedicate: con permuta e finanziamento, Tonale Diesel in promo a 33.354 euro, 35 rate da 199 euro dietro anticipo di 5.820 euro.

Per un quadro completo e pre-ordinare un esemplare, visita il configuratore online Alfa Romeo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/10/2025
    Listino Alfa Romeo Tonale
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Tonale 1.6 130 CV DDCT7 Diesel Sprint 130 / 9640.600 €
    Tonale 1.5 160 CV DDCT7 Hybrid Sprint 160 / 11842.400 €
    Tonale 1.6 130 CV DDCT7 Diesel Veloce 130 / 9646.100 €
    Tonale 1.5 160 CV DDCT7 Hybrid Veloce 160 / 11847.900 €
    Tonale 1.6 130 CV DDCT7 Diesel Intensa 130 / 9651.100 €
    Tonale 1.3 280 CV AT6 PHEV Sprint 180 / 13252.200 €
    Tonale 1.5 160 CV DDCT7 Hybrid Intensa 160 / 11852.900 €
    Tonale 1.3 280 CV AT6 PHEV Veloce 180 / 13257.700 €
    Tonale 1.3 280 CV AT6 PHEV Intensa 180 / 13262.700 €

    Vedi anche