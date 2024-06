Maserati MC20 Icona e Leggenda: 20 pezzi ciascuna per sentirsi speciali

Maserati presenta MC20 Icona e MC20 Leggenda, due serie speciali che vogliono celebrare il ventesimo anniversario dal ritorno alle competizioni del Tridente.

MC20 Icona e MC20 Leggenda accanto alle Maserati MC12 a cui si ispirano

Maserati MC20 Icona replica la livrea dell'iconica e vincente MC12 Stradale del 2004. Sulla livrea Bianco Audace Matte e Blu Stradale di MC20 Icona sono presenti diversi contenuti del programma di personalizzazione Fuoriserie, a partire dal logo Maserati Fuoriserie nella parte bassa della fiancata, vicino alle ruote posteriori, e dalla bandierina italiana sulla portiera. Al centro delle ruote cromate, con il particolare design del tridente, i coprimozzi sono di colore argento con logo del Tridente in blu a contrasto, come blu sono le pinze freno. Gli specchietti auto-oscuranti e la copertura del motore in fibra di carbonio completano la caratterizzazione.

I sedili della Maserati MC20 Icona

VEDI ANCHE

MC20 Leggenda sfoggia invece una livrea Nero Essenza e Digital Mint Matte, che riprende i colori della MC12 GT1 Vitaphone Racing: la vettura con cui la casa modenese riprese l'attività agonistica dopo 37 anni ''sabbatici'' e che vanta il record di 3 vittorie e 2 secondi posti alla 24 Ore di Spa. I contenuti Fuoriserie di MC20 Leggenda includono: cerchi Tridente in Nero Lucido con coprimozzi Nero Opaco e Tridente Digital Mint, il logo del Tridente in giallo su griglia, portiere e montante C, e infine le pinze freno verniciate di nero.

Il motore Nettuno sulla Maserati MC20 Leggenda

Il pacchetto Fuoriserie delle due serie speciali si completa con sedili da corsa monoscocca leggeri a 4 vie dai colori specifici, il Tridente ricamato nei poggiatesta, con il nome Icona o Leggenda, in base al modello. La cover motore reca poi la scritta che identifica la serie limitata. Se il sound del motore non vi basta, il sistema audio Sonus Faber è di serie, insieme con le finiture in fibra di carbonio per gli interni, il differenziale autobloccante elettronico (E-LSD), il suspension lifter, i sistemi blind stop & rear cross path, e infine i tappetini anteriori e posteriori per il bagagliaio. I prezzi non sono stati annunciati, ma non sarebbe sorprendente se tutte le MC20 in serie speciale fossero già state aggiudicate.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/06/2024