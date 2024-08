Maserati GT2 Stradale: un Tridente quasi da corsa

Come vi avevamo ampiamente anticipato, alla Monterey Car Week in California debutta la nuova Maserati GT2 Stradale, anello di congiunzione tra la Maserati GT2, con cui il Tridente è tornata alle competizioni GT, e la Maserati MC20.

Maserati GT2 Stradale, vista laterale

Rispetto alla MC20, il peso cala di 60 kg e la potenza cresce di 10 CV. Ora il celebre V6 Nettuno biturbo da 3,0 litri a carter secco sprigiona 640 CV e 720 Nm a partire da 3.000 giri, che permettono alla GT2 Stradale di raggiungere i 324 km/h dopo uno 0-100 km/h in 2,8 secondi: valore strabiliante per un'auto che dispone della sola trazione posteriore, a cui contribuiscono passaggi di marcia più veloci da parte del cambio doppia frizione a 8 rapporti. Tra i drive mode debutta l'inedito Corsa, destinato alla guida in pista: terreno ideale per la GT2 Stradale, che sul tracciato Misto Alfa di Balocco ha migliorato il tempo della MC20 standard di ben 5 secondi. “Maserati GT2 Stradale è un prodotto unico, che raccoglie la migliore eredità sportiva del marchio e allo stesso tempo rappresenta l’evoluzione di una delle vetture più iconiche di Maserati, la halo car MC20'', dice Davide Grasso, CEO di Maserati. ''Questo modello dedicato alla guida di tutti i giorni nasce dalla volontà di offrire ai nostri clienti sempre di più in termini di maestria tecnica, innovazione, design ed emozioni nella guida su strada: da un lato ritroviamo soluzioni sofisticate riservate a modelli pensati per il solo utilizzo in pista, massima espressione del DNA racing di Maserati, dall’altro siamo in grado di garantire un comfort ottimale abbinato a tutti i sistemi di assistenza alla guida più avanzati [tra cui telecamere e sensori di parcheggio, n.d.r.]”.

Maserati GT2 Stradale, dettaglio dell'estrattore

Lo stile richiama da vicino la GT2 da competizione, con finiture in carbonio opaco, prese d'aria maggiorate, al fine di dissipare meglio il calore, e un'aerodinamica affinata: nuovo lo splitter anteriore, mentre l'estrattore è stato ridisegnato e l'alettone a boomerang è regolabile su tre diversi livelli di deportanza. Il tutto genera fino a un massimo di 500 kg di downforce a 280 km/h, con un bilanciamento che vede 130 kg di carico sull'anteriore e 370 kg sul posteriore, contro i 145 kg della MC20 a 280 km/h (35 kg all'anteriore e 110 kg al posteriore). I freni prevedono dischi, pinze e pastiglie ventilate specifiche e un sistema di raffreddamento ottimizzato. Sterzo e assetto, che beneficia di sospensioni a controllo elettronico e ancoraggi rigidi tipo Unibal, sono stati modificati per trovare il compromesso ideale tra prestazioni racing, feeling di guida e comfort ideali in ogni condizione, con l'aiuto del dispositivo lifter opzionale che alza il corpo vettura di 35 mm per consentire la guida sui percorsi accidentati quotidiani. Sempre all'uso fuori dalle piste strizza l'occhio il vano bagagli, che pur con una capacità di soli 100 litri consente comunque un minimo di versatilità per un'auto che ha nei circuiti il suo terreno di caccia ideale. Scenografiche, ma anche comode per un'auto così bassa, le porte ''butterfly'' ereditate dalla MC20 standard. Non a caso, la Stradale riprende dalla GT2 anche i cerchi forgiati monodado da 20'', che garantiscono circa 19 kg in meno rispetto a quelli base di attuale produzione.

VEDI ANCHE

Maserati GT2 Stradale, le porte tipo butterfly

All'interno si respira un'aria di estrema funzionalità, con finiture opache e in Alcantara per le superfici e comandi dall'ergonomia migliorata: per ridurre le distrazioni e agevolare le operazioni istintive. Per esempio, sul mobiletto centrale, chiamato “spider trim” (ragno), la manopola dei settaggi di guida è stata ricollocata più vicina al guidatore, mentre un profilo giallo aiuta a individuare i comandi essenziali durante la guida notturna: drive mode, appunto, insieme con i due pulsanti per innestare la marcia o la retromarcia. Un riferimento alle gare in notturna, come la 24 ore di Le Mans. Non mancano i comandi per dotazioni che strizzano l'occhio all'uso stradale, come i vetri elettrici e del volume dell’infotainment, mentre la ricarica wireless per lo smartphone è stata addirittura ingrandita per accogliere gli smartphone di ultima generazione. Sportivissimi i sedili in carbonio firmati Sabelt, disponibili in due taglie e predisposti per cinture a 3 o 4 punti di ancoraggio. Curiosamente l'altezza della seduta del guidatore ha la regolazione elettrica, mentre la regolazione longitudinale è manuale. Disponibili a richiesta sedili meno estremi: sempre realizzati con Sabelt, ma con tutte le regolazioni elettriche. Il quadro strumenti? Anch'esso di derivazione GT2, con tanto di luci di cambiata, e una plancia digitale che sfrutta due display da 10,25'' e un infotainment Android Automotive con mirroring per Apple CarPlay e Android Auto, e 6 pagine specifiche dedicate alla lettura delle prestazioni del veicolo.

Maserati GT2 Stradale, l'infotainment Android Automotive

Fiore all’occhiello di Maserati GT2 Stradale sono l’ampia varietà di optional, per personalizzare look, finiture e prestazioni. Molto ricca la scelta di parti speciali in ''carbonio estetico'' per interni e carrozzeria; moltissimi i colori disponibili, mentre due pacchetti specifici puntano a migliorare l'efficacia in pista. Il Performance Pack comprende gomme Michelin semi slick, differenziale e-LSD elettronico con specifiche calibrazioni dei driving mode, freni carboceramici racing e specifiche calibrazioni di ESC, MSP e ABS. Il pack Performance Plus aggiunge a tutto ciò cinture a quattro punti, con la relativa staffa di fissaggio, e l’estintore. Solamente con i Performance Pack è disponibile il nuovo driving mode “Corsa EVO”, derivato direttamente dalla GT2 da pista e personalizzabile con 4 livelli per TCS (Traction Control System), MSP (Maserati Stability Program), e-LSD (Electronic Limited Slip Differential) e ABS (Anti-Lock Braking System). Per fortuna - si fa per dire - la GT2 Stradale non sarà prodotta in serie limitata, ma a limitarne la diffusione sarà comunque il prezzo, che non è ancora stato ufficializzato ma certamente non sarà inferiore a quello della MC20 standard da 249.000 euro.

Motore 6 cilindri a V, 3,0 litri bi-turbo, benzina Potenza massima 640 CV a 7.500 giri Coppia massima 720 Nm da 3.000 a 5.500 giri Velocità 324 km/h 0-100 km/h 2,8 secondi Cambio automatico a doppia frizione, 8 marce Trazione posteriore Dimensioni 4,67 x 1,97 x 1,22 m Bagagliaio 100 litri Peso 1.365 kg a secco Prezzo n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/08/2024