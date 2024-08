Alla Monterey Car Week tappeto rosso per la Maserati MC20 "speciale"

L’apertura della Monterey Car Week è alle porte – taglio del nastro il 9 agosto – e anche quest’anno di sta definendo un vero parterre de Roi tra aste di esemplari rarissimi d’epoca e moderni oppure presentazioni di supercar nuove. Saranno dieci giorni (chiusura dei battenti il 18 agosto) all’insegna della passione per le automobili e da qualche anno a questa parte le Case approfittano della kermesse californiana per mostrare in anteprima il meglio della loro produzione. A questo vernissage non si sottrae neppure Maserati, che ha appena pubblicato la foto teaser di una MC20 che svelerà proprio a Pebble Beach, vediamola insieme. Innanzitutto, la ''supercar sportiva'' sarà presentata il 16 agosto in occasione del The Quail, A Motorsports Gathering, ovvero il raduno dedicato alle auto sportive e agli sport motoristici. La Casa italiana non si è sbilanciata su questo inedito modello se non confermando che si tratta di un'“evoluzione della MC20” ed erediterà lo spirito della versione da corsa GT2. Di conseguenza, non ci sorprende scorgere nella foto teaser delle prese d'aria sul parafango anteriore e uno splitter in fibra di carbonio. Ma l’immagine ci mostra anche, delle pinze dei freni di colore blu e quello che sembra essere un cofano con aperture per una migliore ventilazione.

Maserati MC20 Pebble Beach: la nuova supersportiva ispirata alla filosofia della GT2 racingOMOLOGATA PER LA STRADA In effetti, non c’è molto altro su cui basare delle ipotesi, ma la Maserati non ha lesinato nell’esaltare la macchina. Il comunicato parla di un’auto ''all'avanguardia'' e che avrà ''soluzioni tecnologiche innovative'' oltre a ''impressionanti prestazioni aerodinamiche, tipiche delle auto da corsa più veloci ed emozionanti''. Hanno continuato descrivendo il modello misterioso come un'''auto unica nel suo genere con un'estetica inconfondibile, definita da un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione''. Sebbene la Casa del Tridente sia stata avara di dettagli, ha lasciato intendere che sarà un modello di produzione, omologato per la circolazione su strade aperte. Inoltre, ha aggiunto che avrà ''dettagli tipici di un'auto da corsa senza sacrificare il comfort e i tratti distintivi dei modelli stradali''.

Maserati MC20 Pebble Beach: un dettaglio del parafango con gli sfoghi d'ariaUNA RACE REPLICA A TUTTI GLI EFFETTI Detto ciò, non possiamo che restare in attesa del debutto di questa inedita variante della MC20 ma ricordiamo che il modello standard è equipaggiato con il motore V6 biturbo Nettuno da 3,0 litri che eroga una potenza di 630 CV per 730 Nm di coppia massima scaricate sulle ruote posteriori grazie a una trasmissione doppia frizione a otto rapporti, che consente alla coupé di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/08/2024