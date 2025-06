Alfa Romeo, la novità è la partnership con Luna Rossa

Il Biscione insieme al team velico italiano in vista della 38° America's Cup, in programma nel 2027 nel Golfo di Napoli

La notizia di giornata non è nuova Stelvio (ci tocca aspettare ancora un po'). La notizia, è che Alfa si dà agli sport nautici.

Alfa Romeo è Official Sponsor di Luna Rossa per la 38esima edizione di America's Cup, la prima a disputarsi in acque italiane. Appuntamento nel 2027 nel Golfo di Napoli.

Nasce, si legge nel comunicato ufficiale, ''una collaborazione autentica e ambiziosa, che unisce due icone italiane accomunate da una visione condivisa: innovare costantemente, eccellere nello sport e spingersi sempre oltre i propri limiti''.

Sotto, il suggestivo video annuncio. È emozionale, non c'è dubbio.

Prima tappa: Mille Miglia

La partnership tra Luna Rossa e Alfa Romeo inizia molto prima che sia tempo di America's Cup. Alla Mille Miglia 2025, al via il 17 giugno da Brescia, a guidare un'Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, custodita nel Museo di Arese, saranno proprio membri dell'equipaggio della mitica imbarcazione italiana.

Alfa e la Coppa America: i perché

La scelta di Alfa Romeo di unirsi a Luna Rossa nasce, secondo il Biscione, da una comunione di valori. Alfa, si legge, ''condivide la stessa filosofia che anima il team di Luna Rossa: la determinazione agonistica unita alla più sofisticata innovazione tecnologica''.

Alfa Romeo e Luna Rossa, una partnership inedita

Per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi e le migliori prestazioni, Alfa Romeo e Luna Rossa puntano ''sulla competenza, la progettazione, l'impiego dei materiali tra i più avanzati al mondo e una tecnica ingegneristica di altissimo livello''.

Quella tra Alfa e Luna Rossa sarà dunque ''una sinergia tecnica concreta, che mette in dialogo due eccellenze italiane unite dalla stessa visione della performance e dell’innovazione''.

Una collaborazione ''che va ben oltre la visibilità o la comunicazione, traducendosi in un vero e proprio scambio di competenze, con i rispettivi team impegnati nello sviluppo congiunto di soluzioni ad alto contenuto tecnologico''.

A guidare il percorso, ''la condivisione di know-how in ambiti chiave come l’uso di materiali avanzati, la gestione delle prestazioni e l’analisi dei dati, settori in cui entrambe le squadre vantano una lunga esperienza''.

Alla Coppa America 2027 ci sarà anche Alfa Romeo

Le dichiarazioni

“Non c'è partner migliore di Luna Rossa - afferma Santo Ficili, CEO Alfa Romeo -, un marchio che, come noi, porta con sé una forte identità, una ricca storia e una visione chiara di ciò che verrà, una passione per lo sport, una spinta all'eccellenza, un profondo senso di appartenenza e soprattutto... parla italiano. Proprio come l'Alfa Romeo.”

A Ficili fa eco Cristiano Fiorio, responsabile globale del Marketing, Comunicazione e progetti strategici: “Questa partnership non poteva arrivare in un momento migliore, o in un luogo migliore. La nostra è un'alleanza simbiotica, che va ben oltre l'unione di due marchi o l'apposizione di loghi su una vela o un distintivo su un'auto. Condividiamo valori ed heritage, e questo può portarci ovunque. Perché quando l'esperienza nelle corse incontra la visione ingegneristica, nasce qualcosa di estremamente innovativo. Non solo nei colori o negli stilemi - conclude Fiorio - ma in una vera e propria collaborazione tecnologica.”

Parola, infine, a Max Sirena, Team Director di Luna Rossa: “C'è un'affinità naturale tra Luna Rossa e Alfa Romeo: radici profonde, tradizione italiana, spirito sportivo e una costante ricerca dell'eccellenza. Condividiamo persino il colore distintivo: il rosso. La nostra partnership - sostiene Sirena - è radicata in valori condivisi, e il suo valore è in continua crescita.”

