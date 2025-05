Zagato DoppiaCoda, la one-off che regala nuova vita all'Alfa Romeo 8C Competizione

Zagato presenta la DoppiaCoda: un esemplare unico ispirato all'iconica sportiva italiana svelato in occasione del Concorso d'Eleganza di Villa d’Este

L’Alfa Romeo 8C Competizione (guarda in video la supercar di Arese) è considerata una delle sportive italiane più significative degli ultimi decenni, apprezzata a livello globale per tecnologia e design. Progettata da Wolfgang Egger e Daniele Gaglione del Centro Stile Alfa Romeo, è diventata un simbolo dell’automobilismo italiano.

Zagato DoppiaCoda: l'esclusiva fuoriserie su base Alfa Romeo 8C Competizione

A quindici anni dalla fine della sua breve produzione, l’atelier Zagato (guarda un altro gioiello dell'atelier italiano) ha deciso di omaggiare questo modello con un esemplare unico: la Zagato DoppiaCoda.

Esemplare unico per un collezionista italiano

La vettura è stata realizzata su richiesta di un collezionista italiano e presentata in anteprima durante il Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Secondo Zagato, questo modello rappresenta “l’ultimo anello mancante alle moderne interpretazioni dei modelli Alfa Romeo più leggendari”.

Zagato DoppiaCoda: la supercar sfila al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este

Una veste tutta nuova in fibra di carbonio

Pur utilizzando le stesse strutture in fibra di carbonio della 8C Competizione, la carrozzeria è interamente nuova. Il design si distingue in particolare per la parte posteriore, definita “DoppiaCoda”, che fonde una coda tronca con un profilo corto e arrotondato.

Andrea Michele Zagato ha spiegato che questa soluzione rappresenta una fusione di forme e funzionalità, diversa rispetto al concetto di doppia configurazione proposto con il progetto AGTZ Twin Tail del 2024 (Qui, la speciale AGTZ Twin Tail).

Una linea elegante e senza tempo

Il capo designer Norihiko Harada ha precisato che la coda tronca, elemento tipico delle auto da corsa, è stata adattata in modo specifico alla 8C per evitare un effetto visivo pesante, mantenendo eleganza e proporzioni da gran turismo.

Zagato DoppiaCoda: l'Alfa Romeo 8C Competizione è alla base del progetto

Anche se Zagato non ha diffuso dettagli ufficiali sulla meccanica, è molto probabile che la Zagato Doppia Coda mantenga il motore V8 aspirato da 4,7 litri della 8C Competizione, il noto F136 realizzato da Ferrari e Maserati. Questo propulsore, montato su soli 500 coupé e 329 spider prodotti tra il 2007 e il 2010, offriva:

Potenza massima: 450 CV a 7.000 giri/min

Coppia massima: 480 Nm a 4.750 giri/min

Cambio: automatico a sei rapporti con paddle al volante

Accelerazione: 0-100 km/h in 4,2 secondi

Zagato DoppiaCoda: un dettaglio del design del posteriore della supercar italiana

La DoppiaCoda è destinata a entrare direttamente nel garage del collezionista, dopo la sua partecipazione al concorso sul Lago di Como. Se la 8C “standard” è già considerata un pezzo esclusivo per ogni appassionato, questa one-off realizzata da Zagato rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione stilistica e tecnica dell’eredità Alfa Romeo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/05/2025