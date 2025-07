Maserati e Alfa Romeo: arriva una super sportiva con cambio manuale?

Siete appassionati di marchi italiani iconici come Maserati e Alfa Romeo? Perfetto, sedetevi un attimo poiché la notizia è di quelle da emozione pura.

Maserati e Alfa Romeo: l'ultima dream car del Biscione è la 33 Stradale

Anche se non c’è nulla di confermato, quindi prendete questo annuncio con le pinze, sembra che i due costruttori italiani stiano valutando la possibilità di realizzare un modello in edizione limitata che potrebbe seguire le orme della MC20 (leggi tutto su Maserati MC20 Cielo) e della 33 Stradale (guarda Alfa Romeo 33 Stradale in video). Tuttavia, in questo caso, l'auto sarebbe basata sulla GranTurismo del Tridente.

Un progetto esclusivo tutto meccanica e passione

Secondo il magazine britannico Autocar (leggi l’articolo su Autocar.co.uk), il misterioso modello potrebbe essere lanciato già l'anno prossimo e diventare ''l'auto con motore a combustione più esclusiva e potente che l'azienda abbia mai prodotto dai tempi della MC12''.

La pubblicazione suggerisce che potrebbe essere alimentata da una versione aggiornata del motore V6 biturbo Nettuno da 3,0 litri della casa di Modena. Non ci sono dettagli sui numeri, ma si vocifera che l'auto sia più potente della MCPura, che ha 630 CV e 720 Nm di coppia.

Maserati e Alfa Romeo: la supercar del Tridente MC20 monta il motore Nettuno V6 biturbo

Il responsabile dell'ingegneria di Maserati, Davide Danesin, ha suggerito che l'auto potrebbe rinunciare all'elettrificazione e montare un cambio manuale. Ha descritto quest'ultima come un'''opportunità'', in quanto avrebbe sottolineato il fatto che si tratta di un’''auto puramente meccanica''.

Danesin ha aggiunto che, mentre un cambio manuale non avrebbe senso su un veicolo di serie, un modello in edizione limitata è tutta un'altra storia.

Due icone italiane, due anniversari speciali

La pubblicazione ritiene che la variante del Tridente potrebbe essere svelata il prossimo anno per celebrare il centenario della Tipo 26, la prima vettura dello storico costruttore italiano. Una variante Alfa Romeo potrebbe seguire un anno dopo, in omaggio alla 6C 1500, che compirà anch'essa 100 anni.

Solo il tempo ci dirà cosa accadrà, ma si prevede che i modelli costeranno molto di più della MCPura. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un modello così esclusivo con il marchio delle case italiane sul cofano?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/07/2025