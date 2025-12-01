Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: 100 anni di storia del Biscione in 63 esemplari

La berlina e il SUV high performance celebrano l'iconico simbolo Alfa Romeo con una tiratura limitata definita da soluzioni tecniche e finiture esclusive

Alfa Romeo vuole celebrare una ricorrenza storica e lancia due modelli che faranno battere il cuore degli appassionati del Biscione.

Berlina e SUV in edizione speciale

Si tratta della Giulia Quadrifoglio Collezione e della Stelvio Quadrifoglio Collezione (qui, Alfa Romeo costruisce ancora Giulia e Stelvio Quadrifoglio), serie speciali in tiratura limitata, che rendono omaggio al Quadrifoglio, emblema che significa da oltre un secolo ricerca tecnica e sportività della storica casa italiana.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: limited edition del Biscione

Un logo che ha fatto la storia

Pensate che il logo debutta nel 1923, quando Ugo Sivocci conquistò la Targa Florio con la RL caratterizzata dall’iconico logo. Da quel momento, il Quadrifoglio diventa elemento distintivo delle vetture da competizione più performanti del brand.

Nel 1963 il simbolo passa dalle piste alla strada con la Giulia Ti Super, segnando l’avvio di un nuovo capitolo per Alfa Romeo (guarda la homepage di Alfa Romeo). E proprio l’anno di quell’esordio viene celebrato nelle nuove edizioni Collezione, realizzate in soli 63 esemplari destinati a Europa, Regno Unito, Medio Oriente e Africa, Cina e Giappone. Entrambi i modelli nascono nello stabilimento di Cassino, dove la tradizione costruttiva italiana si combina con tecnologie avanzate.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: motore V6 turbo 2.9 litri da 520 CV

Un colore dal significato evocativo

Le due vetture si distinguono immediatamente grazie alle tinte esclusive “Rosso Collezione Giulia” e “Rosso Collezione Stelvio”, due interpretazioni del celebre “Rosso Villa d’Este” utilizzato sulla 33 Stradale. Nel corso della storia, il rosso Alfa Romeo ha seguito l’evoluzione del marchio passando da tonalità pastello a soluzioni metallizzate e tristrato. Il Rosso Villa d’Este, originariamente sviluppato per la 4C Concept, si caratterizza per una profondità cromatica capace di variare dal rosso al nero in base alla luce.

Nelle versioni Collezione, la berlinaGiulia adotta una sfumatura più scura, in linea con un’impostazione orientata alla sportività pura. Il SUV Stelvio, invece, punta su una tonalità più brillante, coerente con una sportività versatile.

Due interpretazioni che mantengono una comune identità di marchio pur raccontando linguaggi differenti.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: l'abitacolo sportivo con finiture esclusive

Interni su misura

L’abitacolo presenta una plancia rivestita di pelle con cuciture rosse e sedili di pelle e Alcantara arricchiti dalla numerazione individuale, da “1 di 63 Collezione” fino all’ultimo esemplare. Completano l’ambiente i sedili Sparco con guscio in carbonio e i rivestimenti di pelle su pannelli porta e bracciolo centrale.

Batte un cuore supersportivo

Sotto il cofano si trova il motore 2.9 V6 da 520 CV, collegato alla tradizione sportiva Alfa Romeo e accompagnato dal sistema di scarico Akrapovic, che esalta il carattere sonoro del propulsore. La fibra di carbonio, elemento simbolico delle versioni Quadrifoglio, è presente sullo scudetto frontale, sugli specchietti, sul tunnel centrale e sulla plancia.

Il tetto in carbonio a vista aggiunge ulteriore riconoscibilità, mentre l’impianto frenante carboceramico garantisce prestazioni elevanti e un tocco estetico distintivo grazie alla firma Alfa Romeo sulla pinza anodizzata brunita.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione: instant classic per un tributo al mitico logo

Due modelli da guidare e da collezionare

Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione rappresentano così un tributo al Quadrifoglio e all’eredità sportiva del marchio. Le edizioni limitate ottengono la certificazione Instant Classic, richiamando il legame tra design, tecnica e identità Alfa Romeo. Voi cosa pensate di queste Limited Edition Alfa Romeo? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/12/2025