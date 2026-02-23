Lunga vita al Quadrifoglio Alfa Romeo! Giulia e Stelvio tornano e rimangono fino al 2027

Dopo aver reintrodotto i motori diesel su più modelli, Stellantis ha confermato il rientro nel listino anche di Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio in Europa a partire dal prossimo marzo, con disponibilità prevista per tutto il 2027.

Alfa Romeo: le prestazioni nel suo DNA

Il rientro della berlina e del SUV high performance di Alfa Romeo (guarda la homepage Alfa Romeo) punta a colmare il divario generato dai ritardi nello sviluppo dei modelli elettrificati che, probabilmente, debutteranno nel 2028.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: ritorno a marzo e fino al 2027

Un ritorno strategico

La Giulia Quadrifoglio, lanciata nel 2015, e la Stelvio Quadrifoglio, introdotta nel 2016, sono state aggiornate nel 2023. Le varianti più sportive avevano però concluso il loro ciclo europeo a metà 2025.

Una strategia commerciale rivista ha ora aperto la strada al loro ritorno. E la serie specialeCollezione, presentata a dicembre 2025, aveva messo nero su bianco il cambio di strategia di Stellantis (guarda Alfa Romeo Giulia e Stelvio Collezione).

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: gli interni esclusivi del SUV sportivo Stelvio

Abitacolo lussuoso e sportivo

La Limited Edition di 63 esemplari è caratterizzata da verniciaturain Rosso Etna con inserti in fibra di carbonio a vista e cerchi in lega scuri. Gli interni sono definiti da sedili Sparco con guscio in carbonio, oltre a rivestimenti in pelle e Alcantara. I colori a disposizione per la berlina e il SUV sportivi sono anche Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e Rosso Alfa.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: rientro nei listini in attesa dei nuovi modelli elettrici

Il cuore resta il motore V6 2.9

Non sono stati comunicati dettagli tecnici sulle modifiche per l’omologazione Euro 7 del motore V6 2.9 biturbo, ma i dati dichiarati restano invariati: 520 CV e 600 Nm di coppia sulle ruote posteriori della berlina e su entrambi gli assi del SUV (leggi la prova di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio).

In una dichiarazione che segna il ritorno del Quadrifoglio nei cataloghi europei, l'Amministratore Delegato di Alfa Romeo, Santo Ficili, ha dichiarato: ''Il Quadrifoglio è l'espressione più autentica della sportività Alfa Romeo e delle nostre vetture, pensate per i veri appassionati di guida, con il guidatore sempre al centro. Siamo certi che continuerà a ispirare il nostro futuro''.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: stesso motore V6 2.9 con 520 CV di potenza

Piattaforme e prospettive

Inizialmente, le nuove generazioni della Giulia e della Stelvio avrebbero dovuto nascere sulla piattaforma STLA Large in configurazione elettrica. Tuttavia, la strategia è stata rivista per integrare motori termici, rinviando i debutti dei modelli a corrente al 2028.

Nel frattempo, il Biscione prolungherà la produzione di berlina e SUV basati sull’architettura Giorgio, mantenendo un’offerta multi-powertrain in linea con la domanda di mercato. A voi convince il rientro di Giulia e Stelvio Quadrifoglio? Diteci cosa ne pensate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/02/2026