Alfa Romeo Junior: la limited edition per il Giappone veste di bianco e quella targa…

L’Alfa Romeo Junior (guarda la prova di Alfa Romeo Junior) è stato il primo modello del marchio ad abbandonare la storica targa laterale in favore di quella centrale.
Targa di lato: una scelta ancora attuale
Una scelta che anticipa una tendenza poi seguita anche da altri modelli della gamma Alfa Romeo (guarda la homepage di Alfa Romeo). Tuttavia, non tutti i mercati hanno recepito questo cambiamento: in alcuni Paesi il SUV compatto mantiene ancora la targa decentrata.
Alfa Romeo Junior Edizione Bianco: serie speciale per il Giappone con targa sulla destra
Il caso del Giappone
In Giappone, la Alfa Romeo Junior continua a esibire la targa posizionata sulla destra del paraurti. La motivazione non è ufficiale, ma sembra legata alle dimensioni delle targhe locali, più alte rispetto allo standard europeo. Un’installazione centrale rischierebbe infatti di interferire con i sensori del pacchetto ADAS.
Diverso il discorso in Australia, dove le targhe hanno formato più simile a quello europeo: qui la scelta potrebbe essere legata principalmente a ragioni estetiche.
Alfa Romeo Junior Edizione Bianco: l'abitacolo dell'urban-SUV rifinito con cura
Conferme dal design
Nel 2024 il responsabile del design Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, ha confermato che il passaggio alla targa centrale è stato influenzato dalle normative sulla sicurezza dei pedoni. In Europa, oggi solo Giulia e Stelvio conservano la soluzione laterale, ma è improbabile che venga mantenuta sulle future generazioni.
Edizione Bianco: serie limitata per il Giappone
Proprio in Giappone, la Alfa Romeo Junior è ora proposta nell’allestimento Edizione Bianco, limitato a 120 unità. Tra le caratteristiche principali:
- Cerchi in lega da 18 pollici a cinque razze
- Finiture in carbonio per splitter e specchietti
- Griglia con trattamento Leggenda
- Interni con doppio schermo da 10,25”
La dotazione comprende sedili riscaldabili, climatizzatore automatico, ricarica wireless e suite ADAS completa.
Alfa Romeo Junior Edizione Bianco: in alcuni Paesi la targa non è stata spostata al centro
Motore mild-hybrid e prezzo
Sotto il cofano troviamo il 1.2 tre cilindri mild-hybrid da 136 CV e 230 Nm, abbinato a un cambio automatico doppia frizione a sei rapporti con trazione anteriore. In Giappone, il prezzo della Edizione Bianco è fissato a 4.990.000 yen, pari a circa 36.500 euro. A voi piace questo allestimento del piccolo SUV italiano? Cosa ne dite della targa decentrata? Fatecelo sapere.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6
|136 / 100
|30.750 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Sprint
|136 / 100
|32.250 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Ti
|136 / 100
|33.750 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Q4 Sprint
|136 / 100
|35.250 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Milano Cortina 2026
|136 / 100
|35.250 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Q4 Ti
|136 / 100
|36.750 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Q4 Milano Cortina 2026
|136 / 100
|38.250 €
|Junior Elettrica 156cv
|- / -
|39.500 €
|Junior Elettrica 156cv Sprint
|- / -
|41.000 €
|Junior Elettrica 156cv Speciale
|- / -
|42.500 €
|Junior Elettrica 280cv Veloce
|- / -
|48.500 €
