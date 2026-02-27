Limited Edition

Alfa Romeo Junior: la limited edition per il Giappone veste di bianco e quella targa…

Avatar di Alessandro Perelli, il 28/02/26

49 fa - In Giappone il SUV compatto mantiene la targa laterale

L'urban SUV del Biscione debutta nel Paese del Sol Levante in serie limitata Edizione Bianco e conserva la targa a destra del paraurti anteriore

L’Alfa Romeo Junior (guarda la prova di Alfa Romeo Junior) è stato il primo modello del marchio ad abbandonare la storica targa laterale in favore di quella centrale.

Targa di lato: una scelta ancora attuale

Una scelta che anticipa una tendenza poi seguita anche da altri modelli della gamma Alfa Romeo (guarda la homepage di Alfa Romeo).  Tuttavia, non tutti i mercati hanno recepito questo cambiamento: in alcuni Paesi il SUV compatto mantiene ancora la targa decentrata.

Alfa Romeo Junior Edizione Bianco: serie speciale per il Giappone con targa sulla destra

Il caso del Giappone

In Giappone, la Alfa Romeo Junior continua a esibire la targa posizionata sulla destra del paraurti. La motivazione non è ufficiale, ma sembra legata alle dimensioni delle targhe locali, più alte rispetto allo standard europeo. Un’installazione centrale rischierebbe infatti di interferire con i sensori del pacchetto ADAS.

Diverso il discorso in Australia, dove le targhe hanno formato più simile a quello europeo: qui la scelta potrebbe essere legata principalmente a ragioni estetiche.

Alfa Romeo Junior Edizione Bianco: l'abitacolo dell'urban-SUV rifinito con cura

Conferme dal design

Nel 2024 il responsabile del design Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, ha confermato che il passaggio alla targa centrale è stato influenzato dalle normative sulla sicurezza dei pedoni. In Europa, oggi solo Giulia e Stelvio conservano la soluzione laterale, ma è improbabile che venga mantenuta sulle future generazioni.

Edizione Bianco: serie limitata per il Giappone

Proprio in Giappone, la Alfa Romeo Junior è ora proposta nell’allestimento Edizione Bianco, limitato a 120 unità. Tra le caratteristiche principali:

  • Cerchi in lega da 18 pollici a cinque razze
  • Finiture in carbonio per splitter e specchietti
  • Griglia con trattamento Leggenda
  • Interni con doppio schermo da 10,25”

La dotazione comprende sedili riscaldabili, climatizzatore automatico, ricarica wireless e suite ADAS completa.

Alfa Romeo Junior Edizione Bianco: in alcuni Paesi la targa non è stata spostata al centro

Motore mild-hybrid e prezzo

Sotto il cofano troviamo il 1.2 tre cilindri mild-hybrid da 136 CV e 230 Nm, abbinato a un cambio automatico doppia frizione a sei rapporti con trazione anteriore. In Giappone, il prezzo della Edizione Bianco è fissato a 4.990.000 yen, pari a circa 36.500 euro. A voi piace questo allestimento del piccolo SUV italiano? Cosa ne dite della targa decentrata? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/02/2026
