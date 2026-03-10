Alfa Romeo 2026, tutta la gamma del Biscione: dalla Junior fino alle nuove Quadrifoglio

Junior, Tonale, Giulia e Stelvio: versioni e prezzi

Alfa Romeo è un marchio italiano del Gruppo Stellantis che da sempre è sinonimo di sportività e nella sua lunga storia può vantare anche diversi successi nel motorsport. Il futuro della casa del Biscione lo capiremo meglio probabilmente il 21 maggio quando Stellantis presenterà il nuovo piano industriale. Si attende infatti di scoprire le novità di prodotto in arrivo. Fino a poco tempo fa si parlava del prossimo debutto della nuova generazione della Stelvio a cui sarebbe poi seguita la nuova Giulia, modelli proposti in versione 100% elettrica. Ma il mercato è cambiato e quindi Alfa Romeo ha deciso di rimandare il debutto delle nuove generazione che non saranno più solamente elettriche.

Come diretta conseguenza, le attuali Giulia e Stelvio rimarranno con noi fino a tutto il 2027 e da poco Alfa Romeo ha riportato sul mercato le più sportive versioni Quadrifoglio per accontentare tutti quei clienti che cercano ancora grandi emozioni alla guida. Andiamo quindi a ricapitolare la gamma della casa del biscione, tutti i modelli oggi in commercio che saranno disponibili fino all'arrivo delle prime novità previste dal nuovo piano della casa automobilistica.

Alfa Romeo Junior Sport Speciale ha motori ibridi o 100% elettrici

Il B-SUV Alfa Romeo (qui la nostra prova) sta avendo un buon successo tanto da essere oggi il modello più venduto della casa automobilistica. Le sue misure sono 4.173 mm di lunghezza, 1.781 mm di larghezza e 1.505 mm di altezza. Non manca la tecnologia dato che all'interno dell'abitacolo troviamo la strumentazione digitale da 10,25 pollici oltre al sistema infotainment dotato di un display sempre da 10,25 pollici. Ampia la gamma di motorizzazioni in cui la Junior viene proposta sul mercato.

Alla base della gamma troviamo la Junior ibrida con un motore 3 cilindri di 1,2 litri d 136 CV abbinato a un cambio a 6 rapporti che integra al suo interno una piccola unità da 29 CV. La potenza complessiva di sistema arriva a 145 CV. C'è poi la versione Junior Q4 che adotta sempre il medesimo powertrain Mild Hybrid ma con in più un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per arrivare a disporre della trazione integrale. La gamma del B-SUV include poi la Junior Elettrica con motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh che permette un'autonomia WLTP di poco superiore ai 400 km. Per chi vuole il massimo in termini di prestazioni c'è la Junior Elettrica Veloce da 280 CV. I prezzi? Da 30.750 euro per l'ibrida e da 39.500 euro per l'elettrica.

Alfa Romeo Tonale ha ricevuto da pochi mesi un restyling (qui la nostra prova) che ha permesso di dare una rinfrescata all'immagine di questo SUV oltre a migliorare la qualità percepita degli interni che offrono la strumentazione digitale a ''cannocchiale'' da 12,3 pollici oltre a un sistema infotainment da 10,25 pollici. Le dimensioni di Alfa Romeo Tonale sono 4.522 mm di lunghezza, 1.601 mm di altezza e 1.841 mm di larghezza.

Per quanto riguarda le motorizzazioni offerte sulla nuova Tonale, tre sono le opzioni. La gamma è composta dal 1.6 Diesel da 130 CV con cambio automatico a 6 rapporti e trazione anteriore e dal 1.5 Hybrid da 175 CV con cambio automatico a 7 rapporti e trazione anteriore. C'è pure il 1.3 Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV che permette di percorrere in modalità 100% elettrica poco più di 60 km. I prezzi? Tonale si può acquistare a partire da 39.850 euro.

Alfa romeo Giulia Intensa 280 CV Q4, la prova su strada

La berlina rimarrà con noi fino alla fine del 2027. Poggia sulla piattaforma Giorgio e le sue misure sono 4.643 mm di lunghezza, 1.450 mm di altezza e 2.024 mm di larghezza. A bordo non manca certamente la tecnologia dato che troviamo la strumentazione digitale d a8,8 pollici e un sistema infotainment da 12,3 pollici. Oggi, Alfa Romeo Giulia è proposta unicamente con motorizzazioni diesel. Si potrà scegliere un 4 cilindri di 2,2 litri da 160 CV o da 210 CV in abbinamento alla trazione integrale Q4. I prezzi? Da 52.200 euro.

Alfa Romeo Stelvio: il nuovo modello avrà la targa al centro e non più a destra

Anche il SUV nell'attuale generazione rimarrà sul mercato almeno fino alla fine del 2027. Poi dovrebbe arrivare la nuova generazione dei cui dettagli presto dovrebbero arrivare novità. L'attuale modello poggia sulla piattaforma Giorgio e misura 4.687 mm di lunghezza, 1.632 mm di altezza e 2.163 mm di larghezza. Salendo a bordo troviamo la strumentazione digitale da 12,3 pollici, mentre il sistema infotainment può contare su di un display da 8,8 pollici. Anche per la Stelvio solamente motorizzazioni diesel, sempre il 4 cilindri di 2,2 litri da 160 CV o da 210 CV con la trazione integrale Q4. Il listino? Si parte da 57.300 euro.

Alfa Romeo Giulia Stelvio Quadrifoglio

Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono tornate. Body kit dedicato con tanta fibra di carbonio, assetto specifico per essere velocissime tra le curve e sopratutto il motore V6 di 2,9 litri da 520 CV. I prezzi? 102.800 euro per la Giulia e 111.500 euro per la Stelvio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/03/2026