Questa Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è ancora più speciale: svelata la nuova edizione Oro

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è tornata sul mercato in tutta Europa. La casa del biscione vuole continuare a offrire ai suoi clienti un modello che incarni al suo interno il DNA delle competizioni. In un mercato, però, il ritorno della Giulia Quadrifoglio sarà celebrato nel migliore dei modi e no, non è quello italiano. In Germania, infatti, la versione più sportiva della berlina sarà proposta anche nell'esclusiva versione ''Oro''.

Giulia Quadrifoglio Oro, un modello speciale

L'esclusiva serie speciale Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Oro riporta in vita un nome utilizzato negli anni '70 e '80. Infatti, la denominazione ''Quadrifoglio Oro'' veniva assegnata alle versioni più lussuose di modelli come Alfasud, Alfetta, 6, 90 e 33. L'oro simboleggia eccellenza, prestigio e successo, ed è anche uno dei colori nazionali tedeschi. Dunque, la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Oro può essere vista come una versione speciale pensata per omaggiare i clienti tedeschi. Modello che si riconosce per alcuni dettagli estetici dedicati. Dunque, nel 2026, in occasione del 103° anniversario del simbolo ''Quadrifoglio'' (dal 1923), la Quadrifoglio Oro torna come modello speciale per l'Alfa Romeo Giulia.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio oro

Questa versione si riconosce per una serie di dettagli dorati come i loghi Quadrifoglio. Inoltre, le pinze dei freni sono verniciate in colore oro. Questa tinta la ritroviamo anche all'interno dell'abitacolo e precisamente nelle cuciture dei sedili, della plancia, dei pannelli porta e del bracciolo centrale. Pure il logo Alfa Romeo e la scritta sui poggiatesta anteriori sono ricamati in oro. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Oro è proposta nelle colorazioni Nero Vulcano, Verde Montreal e Rosso Etna, e può contare su di un impianto di scarico in titanio Akrapovic e su di un tetto in fibra di carbonio a vista. La dotazione di serie include, tra le altre cose, un pacchetto di sistemi ADAS che permettono di offrire un'assistenza alla guida di Livello 2 (cruise control adattivo, Active Driving Assist, Traffic Jam Assist e Highway Assist). Di serie anche un sistema antifurto.

Per il resto, è la Giulia Quadrifoglio che conosciamo bene, con il motore V6 di 2,9 litri in grado di erogare 520 CV.

Prezzo

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Oro sarà prodotta solamente tra aprile e giugno e gli ordini si chiuderanno a giugno. Il prezzo? 103.000 euro, 2.300 euro in più della Giulia Quadrifoglio per il mercato della Germania.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/03/2026