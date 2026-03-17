Un anno di eventi al Museo Alfa Romeo: il calendario 2026

Il 2026 segna un traguardo storico per il Museo Alfa Romeo: 50 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1976.

Sarà un anno ricco di appuntamenti dedicati alle icone del passato, alla cultura automobilistica e alle esperienze condivise. Il filo conduttore? La passione, declinata attraverso i valori che definiscono il marchio da oltre un secolo, primo fra tutti il piacere di guida.

Alfa Romeo 33 Stradale del 1967

Marzo: 100 Anni di Touring

Si parte il 29 marzo con il primo Backstage dell’anno, dedicato ai 100 anni della Carrozzeria Touring. Un legame centenario tra Alfa Romeo e Touring, dalle prime carrozzerie fino all’epopea delle berlinette Superleggera e all’assemblaggio della 33 Stradale.

La conferenza ripercorrerà questa storia attraverso automobili, personaggi e vicende che ne hanno definito il percorso. A completare l’esperienza, una parata sulla pista del Museo di vetture carrozzate Touring, organizzata in collaborazione con il Registro Internazionale Touring Superleggera.

Il Museo Alfa Romeo e la sua pista

Aprile: 60 anni della 1600 Spider “Duetto”

Ad aprile il Museo celebra un simbolo di stile e libertà su quattro ruote: la 1600 Spider Duetto, vettura icona prodotta tra il 1966 e il 1994. Per il 60° anniversario, il Museo propone conferenze, parate e una mostra che consentirà agli appassionati di esporre le proprie Spider fino a dicembre.

Il percorso espositivo sarà diviso in quattro fasi:

Aprile – Giugno: le “ osso di seppia ”

Luglio – Agosto: la “ coda tronca ”

Settembre – Ottobre: l’“ aerodinamica ”

Novembre – Dicembre: le IV serie

Raduno Alfa Romeo nel parcheggio del Museo di Arese

Maggio: mostra “Cuore Sportivo”

Il 10 maggio apre la mostra “Cuore Sportivo”, dedicata alla storia motoristica di Alfa Romeo. Un viaggio tra automobili, prototipi, produzioni aeronautiche, marine e industriali, che intreccia la storia dell’azienda con quella delle persone che l’hanno resa grande.

Locandina dell'Alfa Romeo Day al Museo di Arese

Giugno: Alfa Romeo Day

L’appuntamento clou dell’anno sarà l’Alfa Romeo Day, il 21 giugno. Tradizionalmente organizzato il weekend più vicino al 24 giugno, l’evento celebra la storia del marchio e quest’anno anche il 50° anniversario del Museo.

La giornata prevede: conferenze sui valori, la storia e le sfide del Museo; incontri con i rappresentanti dei Club Alfa Romeo di tutto il mondo; attività e iniziative dedicate agli appassionati. Tutti i dettagli del programma saranno comunicati prossimamente.

Alfa Romeo 1900M ''Matta'' del 1951

Novembre: Open Day del Centro Documentazione

A novembre torna uno degli eventi più attesi: l’Open Day del Centro Documentazione Alfa Romeo, che custodisce 6.000 metri lineari di documenti storici e risponde ogni anno a oltre 10.000 richieste da tutto il mondo. Un’occasione unica per esplorare gli archivi che preservano la memoria tecnica, industriale e culturale del marchio.

Il museo Alfa Romeo e un tratto della pista

Informazioni pratiche

Tutti gli eventi del calendario 2026 sono aperti al pubblico e inclusi nel biglietto d’ingresso del Museo. Il Museo si trova ad Arese (Milano) ed è aperto tutti i giorni tranne il martedì, dalle 10:00 alle 18:00.

All’interno è possibile visitare sia gli spazi museali sia i depositi, dove sono conservati auto e materiali della Collezione, normalmente non esposti. Clicca qui per il calendario ufficiale.

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