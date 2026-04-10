Alfa Romeo Giulia e Stelvio ancora più sportive grazie al Carbon Performance Package

Le attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio rimarranno con noi fino a tutto il 2027 e la casa automobilistica ha tutta la voglia di renderle ancora speciali. La dimostrazione arriva dalla Germania dove è stato reso disponibile il pacchetto Carbon Performance Package che punta a voler esaltare il DNA sportivo di Alfa Romeo.

Giulia e Stelvio ancora più sportive

Cosa comprende questo pacchetto speciale? I sedili sportivi, la plancia e i pannelli delle portiere sono rivestiti in pelle nera con cuciture rosse a contrasto. Inoltre, troviamo inserti in fibra di carbonio su plancia, pannelli delle portiere e console centrale. Un altro punto di forza del pacchetto è l'impianto audio premium Harman/Kardon che offre una qualità d'ascolto superiore. Dispone, nello specifico, di un amplificatore a 12 canali da 900 watt che controlla dinamicamente ogni sorgente sonora. Ci sono poi un subwoofer e 4 woofer, oltre alla tecnologia surround Logic-7.

Alfa Romeo Giulia Performance Package

Ma non è finita qui perché il Carbon Performance Package per Alfa Romeo Giulia e Stelvio include anche le sospensioni adattive Alfa Active Suspension che sono state progettate per mantenere un equilibrio ottimale tra comfort, precisione di guida e sicurezza. Inoltre, c'è il Synaptic Dynamic Control che garantisce elevata stabilità e precisione anche nella guida sportiva, senza compromettere il comfort quotidiano. Il tutto comunica con il sistema di controllo della dinamica di guida Alfa DNA che regola le sospensioni adattive in base alla modalità selezionata.

In Dynamic, la taratura più rigide degli ammortizzatori garantisce la massima precisione di guida. Inoltre, c'è un pulsante dedicato che consente di personalizzare ulteriormente la risposta delle sospensioni, se lo si desidera. Nelle altre modalità di guida, le sospensioni adattive privilegiano il comfort e la fluidità di marcia.

Il Chassis Domain Control coordina il Synaptic Dynamic Control e l'Alfa DNA. Questo computer monitora i principali sistemi di dinamica di guida dell'Alfa Romeo Giulia e dell'Alfa Romeo Stelvio. Il Chassis Domain Control elabora in tempo reale i segnali provenienti dai sensori di accelerazione e movimento e coordina l'interazione dei sistemi di stabilità del veicolo, delle sospensioni adattive, dei freni e degli altri sistemi elettronici di assistenza alla guida.

Alfa Romeo Stelvio Carbon Performance Package

Il nuovo Carbon Performance Package con Alfa Active Suspension System, grazie all'interazione con il Chassis Domain Control , il differenziale autobloccante meccanico Q2, la trazione integrale Q4 e il sistema di controllo della dinamica di guida Alfa DNA, garantiscono un'esperienza di guida ancora più sportiva.

Motori

In Germania, Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio sono attualmente disponibili con il motore diesel da 2,2 litri che eroga 210 CV, cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale Q4.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/04/2026