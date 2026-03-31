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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Bespoke, edizione limitata da collezione: 5 esemplari per Dubai

Avatar di Filippo Vendrame, il 31/03/26

58 minuti fa - Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Bespoke, lusso ed esclusività

Celebra i 115 anni Alfa Romeo con livrea nera, dettagli oro e interni esclusivi

Questa è la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Bespoke Edizione by Gargash. Si tratta di un'edizione speciale proposta in soli 5 esemplari da Gargash, storico importatore e rivenditore della casa automobilistica a Dubai. All'inizio di marzo era stata la volta di un'edizione limitata per la Stelvio e adesso tocca alla berlina. La presentazione è avvenuta attraverso i canali social dove troviamo anche le principali informazioni della serie limitata, prezzo incluso. Piccola serie esclusiva che è stata realizzata per celebrare i 115 anni della Casa del Biscione.

Esclusiva, per pochi

La base di partenza è quindi la Giulia Quadrifoglio che ben conosciamo e sotto al cofano troviamo quindi l'apprezzato motore V6 biturbo di 2,9 litri da 520 CV in grado di garantire prestazioni mozzafiato. La caratterizzazione di questa serie speciale è per lo più estetica. Giulia Quadrifoglio Bespoke Edizione by Gargash si riconosce per una colorazione nera con cerchi in lega e dettagli in colore oro. Non mancano elementi in carbonio a vista come le calotte degli specchietti retrovisori. Sulla carrozzeria troviamo anche gli stikers con il logo dei 115 anni di Alfa Romeo.

 
 
 
 
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La personalizzazione continua poi all'interno dell'abitacolo dove troviamo rivestimenti in pelle con l'abbinamento dei colori nero e arancione. Pure in questo caso non mancano elementi in carbonio, mentre sui poggiatesta dei sedili sportivi con guscio in carbonio, vediamo inciso il numero progressivo del modello. Dettaglio che accentua ulteriormente l'esclusività di questa vettura nata per celebrare un'importante ricorrenza della casa automobilistica.

Prezzi

Sappiamo pure il prezzo dell'esclusiva Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Bespoke Edizione by Gargash. 499.900 Dirham che al cambio sono circa 118.420 euro.

Fonte: Gargash

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/03/2026
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alfa romeoalfa romeo giuliaalfa romeo giulia quadrifoglio
Listino Alfa Romeo Giulia
AllestimentoCV / KwPrezzo
Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Sprint 160 / 11852.200 €
Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Sprint 210 / 15557.200 €
Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 Veloce 160 / 11857.700 €
Giulia 2.2 Turbodiesel 210 CV AT8 AWD Q4 Veloce 210 / 15562.700 €
Giulia 2.9 Turbo 520 CV AT8 V6 Quadrifoglio 520 / 382102.800 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Alfa Romeo Giulia visita la pagina della scheda di listino.

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