Nasce Alfa Romeo Driving Academy e diventi "artista" di guida sicura

Torna in cattedra Alfa Romeo e lo fa nel modo più autentico possibile: in pista, alla guida, con le mani che sentono il volante e le gomme che parlano all'asfalto.

Nasce ufficialmente l'Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich, progetto che rinnova una partnership lunga 35 anni — dal 1991 — tra il Biscione e la scuola fondata dal compianto Andrea de Adamich, scomparso a novembra 2025. Pilota, gentiluomo, visionario: fu lui a intuire per primo che la guida sicura non era un obbligo burocratico, ma un'arte da insegnare con rispetto e passione. Un'eredità che suo figlio Gordon porta avanti con orgoglio.

Scuderia de Adamich e Alfa Romeo: insieme da 35 anni

Come palcoscenico, sempre l'Autodromo di Varano de' Melegari, cuore pulsante della Motor Valley parmense, tracciato tecnico e sincero che non perdona le bugie. Lì, con tutta la gamma Alfa - dalla Junior elettrica alla Giulia che graffia - si articolano quattro programmi: Guida Sicura Evoluta, Sportiva e Avanzata. Dal principiante curioso, fino a chi vuole davvero capire dove finisce il grip e comincia il talento.

Alfa Driving Academy: quattro programmi, tutte le Alfa

''La performance senza consapevolezza resta semplice velocità'', dice il CEO Alfa Romeo Santo Ficili. E ha ragione. Qui si impara a sentire l'auto, non solo a usarla.

''Diventare Alfa Romeo Driving Academy - afferma Gordon de Adamich - è un riconoscimento dei nostri valori comuni: passione, sicurezza, tecnologia e sportività. E portare un'Alfa al limite in autodromo, è un'esperienza che merita di essere vissuta''.

Per chi vuole entrare in aula - o meglio, in abitacolo - tutte le info su guidasicura.it.

Alfa Romeo Driving Academy: motori, azione

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/04/2026