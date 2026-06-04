Corsi Alfa Romeo Driving Academy: contenuti e promo clienti

Se vuoi conoscere davvero il comportamento dinamico di un'auto, c'è un solo modo: metterti al volante. Alfa Romeo rinnova la sua collaborazione con la Scuderia de Adamich, un sodalizio tecnico nato nel 1991, trasformando l'offerta formativa in una vera e propria accademia ufficiale: l'Alfa Romeo Driving Academy.

La sede scelta per le attività è l'Autodromo di Varano de' Melegari, un tracciato selettivo situato nel cuore della Motor Valley, ideale per comprendere i limiti fisici del mezzo e i trasferimenti di carico. I corsi sono accessibili sia ai privati sia alle aziende per sessioni di formazione mirata o team building.

Quattro livelli per affinare la tecnica

L'offerta didattica dell'accademia è strutturata su quattro programmi progressivi, sviluppati per assecondare la tua esperienza e incrementare la consapevolezza alla guida:

Guida Sicura : rappresenta il punto di partenza, focalizzato sul controllo delle situazioni di emergenza stradale e sulla rapidità di reazione.

Guida Evoluta : introduce una componente più dinamica ed emozionale, ampliando le sessioni di approfondimento in pista.

Guida Sportiva : alza il ritmo per farti scoprire il potenziale prestazionale e la risposta dinamica della vettura.

Guida Avanzata: il livello più alto, riservato a chi vuole perfezionare la precisione millimetrica delle traiettorie e la tecnica pura.

La flotta a disposizione copre l'intera gamma del costruttore, permettendoti di valutare la risposta dinamica di diverse motorizzazioni: elettrica, turbo benzina, turbo diesel e mild hybrid. Le auto protagoniste dei corsi sono la compatta Junior, il C-SUV Tonale, la berlina Giulia e il D-SUV Stelvio: queste ultime anche in versione Quadrifoglio con il V6 biturbo da 2,9 litri e 510 CV.

Fiore all'occhiello della scuola, la telemetria, che permette di analizzare nel dettaglio lo stile di guida dell'allievo, mettendolo a confronto con quello degli istruttori: è un valore aggiunto di assoluta importanza, che ti fa sentire come un pilota di F1 e che - sotto la guida degli esperti dell'Academy - ti aiuta a comprendere esattamente cosa fai alla perfezione e dove puoi ancora migliorare.

Alfa Romeo Driving Academy: intervista a Eugenio Franzetti e Gordon De Adamich

Il funzionamento del Corso di Guida Evoluta

Se decidi di cimentarti nel programma di Guida Evoluta, affronterai una vera e propria full immersion tecnica. Dopo una sessione teorica dedicata alla corretta posizione di guida, passerai ai giri di pista affiancato da piloti-istruttori professionisti.

Il percorso include esercitazioni specifiche come la miniskid car, un dispositivo che alleggerisce l'aderenza dell'asse posteriore a bassa velocità per insegnarti a gestire la sbandata lavorando di sterzo e acceleratore.

Proverai la modulazione della frenata di emergenza e guiderai sul GT Track, un tracciato allagato artificialmente per comprendere l'intervento dei sistemi di sicurezza attiva in condizioni critiche.

Uno dei passaggi più utili è l'analisi telemetrica: un software rileva l'uso di freni, sterzo e acceleratore, confrontando i tuoi dati con quelli dell'istruttore per calcolare il CQG (Coefficiente di Qualità di Guida).

A completare l'esperienza, potrai metterti al volante della Giulia Quadrifoglio e della Alfa Romeo 4C, sportiva pura con un peso a secco inferiore ai 900 kg.

Le agevolazioni commerciali per i clienti

La Casa ha strutturato due tipologie di agevolazioni legate all'acquisto di una nuova vettura. Se decidi di acquistare una delle versioni ad alte prestazioni, ovvero Giulia Quadrifoglio o Stelvio Quadrifoglio, hai la Driving Experience Quadrifoglio inclusa nel prezzo.

Questa formula prevede una giornata intera in pista a Varano per saggiare le doti dell'auto, con tutte le sue chicche: dal motore da 510 CV alla trasmissione con albero in carbonio e differenziale autobloccante, completata da una prova cronometrata su Tonale.

Se invece acquisti un qualsiasi altro modello della gamma, accedi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose per iscriverti al Corso di Guida Evoluta. Per attivare la promozione ti basterà inviare una mail alla segreteria della Driving Academy inserendo il codice del voucher ricevuto e il numero di targa della tua nuova vettura, così da concordare la data della sessione.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/06/2026