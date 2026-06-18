Fiat Doblò EasyPRO spinge l’acceleratore sulla versatilità: ecco come

Chi usa il furgone per lavoro tutti i giorni non cerca miracoli, ma soluzioni pratiche che semplifichino la vita a bordo. Ed ecco che Fiat Professional ha aggiornato il Fiat Doblò EasyPRO, ridisegnando l'abitacolo per massimizzare lo spazio sfruttabile e migliorare l'ergonomia generale.

Il vero fulcro di questo allestimento sta nella gestione della modularità interna, a partire dal sistema Flexiseat, che ti permette di reclinare il sedile del passeggero per ricavare preziosi centimetri utili al trasporto di carichi lunghi o attrezzature ingombranti.

Un ufficio mobile a portata di mano

Tra le opzioni pensate per chi passa l'intera giornata al volante c'è il Modutable, un tavolino posizionato sul lato passeggero che trasforma la cabina in una specie di ufficio mobile. Offre una superficie scorrevole adatta a ospitare un computer laptop, un portabicchieri per tenere stabili le bevande e, quando non serve più, lo puoi smontare e riporre direttamente nel bagagliaio.

Subito sotto la struttura è presente un divisore verticale che impedisce agli oggetti lasciati nel vano piedi di scivolare nella zona di guida, integrando anche una pratica tasca per infilare il tablet.

Soluzioni intelligenti per svuotare le tasche

La gestione dei piccoli oggetti quotidiani è affidata a una serie di scomparti studiati per ottimizzare i volumi dell'abitacolo. Trovi il Drivedrawer, un cassetto nascosto sotto il sedile del guidatore per custodire i documenti importanti, e la Moduconsole, un elemento centrale amovibile dotato di un vano portaoggetti chiuso. Dal 2027 si aggiungerà alla lista anche il Dashbox, un vano supplementare ricavato nella parte superiore della plancia.

Per le necessità di carico più complesse c'è invece il sistema Magic Cargo, che sfrutta la modularità del terzo posto centrale: quando non lo usi, lo ripieghi per creare un passaggio e infilare gli oggetti particolarmente lunghi. Presente all'appello anche una presa da 220 V, utile per ricaricare i dispositivi elettronici durante gli spostamenti.

Portata invariata e motori per ogni esigenza

Tutta questa attenzione alla flessibilità non va a penalizzare le doti di carico storiche del veicolo commerciale italiano. Il Doblò EasyPRO resta infatti disponibile in due differenti lunghezze, con una capacità di carico utile che spazia da 650 kg fino a 1 tonnellata e un volume massimo che raggiunge i 4,4 metri cubi.

Sotto il cofano la scelta è piuttosto articolata per adattarsi alle diverse tipologie di percorso: puoi optare per i classici propulsori termici, puntare sulla variante 100% elettrica da 270 km di autonomia o aspettare il debutto della futura motorizzazione mild hybrid.

Prezzo competitivo per puntare alle flotte

L'argomento che potrebbe convincere molti professionisti, o chi gestisce grandi flotte aziendali, è però legato al listino. Fiat ha deciso di posizionare il Doblò EasyPRO a un prezzo molto competitivo e inferiore rispetto al resto della gamma Doblò, rendendolo di fatto la variante d'accesso più concreta e orientata alla sostanza per chi si affaccia sul mercato.

In attesa della versione aggiornata, il Fiat Doblò ora in concessionaria attacca a 21.100 euro per la versione a benzina da 110 CV con cambio manuale (IVA, MIS, IPT e contributo PFU esclusi), ed è in corso una promozione che abbassa il prezzo d'attacco a 17.619 euro.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/06/2026