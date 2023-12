Fiat E-Doblò ed E-Ulysse MY24: novità? Poche, ma buone

Autonomia, design, tecnologie di sicurezza: cosa cambia per i rinnovati "people mover" Fiat, in vendita in Italia da gennaio 2024

Nuovi e più efficienti powertrain elettrici, con un significativo aumento dell’autonomia, un nuovo sistema di infotainment più intuitivo e facile da usare, ADAS di nuova generazione, infine anche una rinfrescata di design. Fiat E-Doblò ed E-Ulysse MY24 ordinabili ufficialmente entro la fine di gennaio 2024, scadenza sotto la quale conosceremo anche i nuovi listini prezzi. Intanto, una rapida sintesi.

FIAT E-DOBLÒ MY24 L'upgrade di stile è visibile nel nuovo paraurti anteriore con skidplate inferiore, nei nuovi cerchi in lega da 17'' e nei nuovi fendinebbia. Invariato, a quanto pare, il motore elettrico da 136 cv, mentre cresce la capacità delle batterie, ora in grado di garantire un'autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP. Con sistema Quick Charge da 100 kW di potenza, ricaricare l'80% della capacità della batteria richiede 30 minuti. Fa la sua comparsa un nuovo ''e-toggle'' per selezionare le modalità di guida (Normale, Eco e Power). Diventa infine possibile selezionare il livello di frenata rigenerativa (basso, medio, alto) attraverso l'utilizzo di due paddle al volante. 17 sistemi di sicurezza di guida passivi e attivi, Adaptive Cruise Control incluso. Dulcis in fundo, il navigatore Uconnect 10'' con display touchscreen a colori e predisposizione Apple CarPlay e Android Auto.

Fiat E-Ulysse 2024

FIAT E-ULYSSE MY24 La nuova versione full electric del modello che ha segnato il ritorno di Fiat nel segmento dei veicoli multiuso è dotata di nuovi e più efficienti powertrain. Disponibili due capacità di batteria: 50 kWh, con un'autonomia fino a 224 km, e 75 kWh, che offre un’autonomia elettrica migliorata fino a 350 km nel ciclo WLTP. Anche su Fiat E-Ulysse, nuovi paddle per la selezione della frenata rigenerativa. Stilisticamente parlando, E-Ulysse 2024 si riconosce per il nuovo frontale con la nuova firma del marchio, fari full eco LED e - in abitacolo - nuovo volante con controlli integrati per ADAS, radio e telefono cellulare. Il cruscotto presenta a sua volta una nuova gamma di infotainment, più vani portaoggetti e spazi di stivaggio più ampi. Tra gli ADAS: Connected Intelligent Speed Assistance, Lane Keeping Assist, Advanced Emergency Braking System, nuova telecamera posteriore da 180° e nuovi airbag laterali.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/12/2023