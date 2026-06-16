FIAT Grizzly si mostra senza camuffamenti: ecco come sarà il nuovo SUV | Foto spia

FIAT porterà al debutto alcune importanti novità nel corso dell'anno. La più attesa è certamente il lancio della nuova gamma Grizzly composta da un SUV e da un SUV Coupé chiamata Grizzly Fastback. La casa automobilistica un paio di settimane fa aveva condiviso le prime immagini ufficiali delle vetture anche se si trattava di una ricostruzione digitale. La Fastback, in realtà, avevamo avuto modo di vederla più volte su strada, anche senza camuffamenti e quindi di questo modello sappiamo già molto.

Adesso è il turno della Grizzly SUV essere intercettata su strada senza camuffamento. Questo permette di farsi un'idea molto più precisa del suo aspetto. Gli scatti arrivano dalla pagina Instagram di FCA Fan Brazil che mostra il SUV pizzicato sulle strade europee.

Debutto al Salone di Parigi

Le foto in movimento della nuova FIAT Grizzly consentono di apprezzare molti più particolari, a partire dal frontale caratterizzato da una firma luminosa composta da sottili elementi orizzontali. Di profilo possiamo osservare la presenza di una fiancata massiccia con le portiere dotate di maniglie tradizionali. Al posteriore, invece, notiamo un lunotto di dimensioni ridotte e uno spoiler nero alla fine del tetto che integra la terza luce di stop. I gruppi ottici, invece, riprendono la firma luminosa a pixel dell'anteriore. Elementi come le protezioni in plastica dei passaruota e del sottoscocca danno un tocco di off-road al look del SUV FIAT.

Il modello protagonista delle foto è nella variante ibrida e quindi adotta un motore endotermico. Lo si nota anche per la presenza di una sottile presa d'aria all'anteriore e per il terminale di scarico che si intravede dietro. Questi scatti non permettono, però, di poter vedere l'abitacolo. Ricordiamo che la nuova FIAT Grizzly avrà una lunghezza inferiore ai 4,5 metri e quindi punta a diventare protagonista del segmento C del mercato auto.

Il debutto pubblico è atteso per il Salone dell'Auto di Parigi che si terrà a ottobre. Possibile, comunque, che prima di allora arrivino maggiori informazioni sulla gamma Grizzly.

Benzina, ibrida ed elettrica

Il nuovo SUV sarà proposto con un'ampia gamma di motorizzazioni. Alla base ci sarà il modello benzina non elettrificato e con cambio manuale. Stiamo parlando del solito 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV. L'ibrido sarà in realtà il ben noto Mild Hybrid Stellantis, probabilmente nella variante da 145 CV.

Non mancherà la versione elettrica, probabilmente con il pacco batteria da 54 kWh per un'autonomia di circa 400 km. La gamma Grizzly, ricordiamo, poggia sulla piattaforma Smart Car.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/06/2026