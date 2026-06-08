Estate Italiana FIAT, scopri l'offerta su tutta la gamma: vantaggi fino a 6.000 euro

Per il mese di giugno, FIAT lancia la promozione ''Estate Italiana'' che offre su tutta la gamma un vantaggio cliente fino a 6.000 euro. Per promuovere questa nuova promozione, la casa automobilistica ha deciso di creare una campagna pubblicitaria ad hoc attraverso i canali social.

Tornando alle offerte vere e proprie, la promo Estate Italiana FIAT è valida su Topolino, 500, 600, Pandina e Grande Panda. Facciamo alcuni esempi?

L'offerta su FIAT Pandina

Su FIAT Pandina Hybrid, ma solo per i modelli in pronta consegna, il prezzo può scendere a 9.950 euro in caso di rottamazione di una vettura da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento di Stellantis Financial Services Italia. Inoltre, la prima rata si pagherà dopo l'estate. Di seguito i completi dettagli dell'offerta finanziaria.

Pandina 1.0 65cv Hybrid POP Listino 15.950 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo 11.450 euro oppure 9.950 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Anticipo 1.524euro - Importo Totale del Credito 9.184,00 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 11.919,58 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.950,00 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 22,96 €. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 2 rate da 0 euro e 33 rate da 99 euro - comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2 anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km) per un importo pari a 2,56 euro/mese - e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 8.431,50 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 8,99%, TAEG 13,31%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

L'offerta su FIAT Grande Panda

Facciamo un ulteriore esempio, prendendo questa volta in considerazione la FIAT Grande Panda Turbo 100 CV con cambio manuale che da un listino di 17.900 euro si potrà avere a 14.950 euro con rottamazione e finanziamento. Ecco le complete condizioni economiche.

Grande Panda Benzina Turbo 100 POP Listino 17.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo 15.900 euro oppure 14.950 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Anticipo 3.183 euro - Importo Totale del Credito 12.037,79 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 14.612,78 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 2.022,91 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 31,08 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 129 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 10.066,7 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 5,99%, TAEG 9,06%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Tutti i dettagli della promo si possono trovare sul sito FIAT.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026