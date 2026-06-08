Fine corsa per FIAT Tipo, esce dal configuratore e si chiude un'era per FIAT

Si chiude una pagina importante per FIAT: la Tipo non è più configurabile e si avvia verso il pensionamento definitivo

FIAT Tipo è giunta al capolinea della sua storia. Lo sapevamo già che sarebbe uscita di scena ma, adesso, possiamo dire che sta per chiudersi un importante capitolo della storia della casa automobilistica dato che la Tipo è stata rimossa dal configuratore FIAT. Rimarranno disponibili ancora gli ultimi stock ma per questo modello sta arrivando il momento di andare in pensione. La vettura era stata lanciata nel 2015 e nel tempo è stata proposta nelle versioni hatchback, berlina e station wagon. Si tratta di un modello che ha ottenuto un buon successo in termini di vendite e non solamente in Italia grazie a un buon rapporto tra contenuti e prezzo.

Nata come modello Globale, la FIAT Tipo era prodotta in Turchia dove si chiamava Aegea. Le vettura era venduta anche in Medio Oriente e pure in Messico con il nome di Dodge Neon.

Un modello di successo

L'ultima FIAT Tipo era figlia del progetto Aegea che aveva lo scopo di individuare e sviluppare modelli con caratteristiche diverse fra loro ma tutti destinati allo stesso target, in base alle diverse esigenze dei Paesi dell'area EMEA. Nasce così la nuova FIAT Tipo che in Italia diventa l'erede di quel modello omonimo che molto successo aveva avuto a partire dal 1988. Si trattava di un modello compatto che proponeva un'offerta razionale. Molta concretezza, quindi, e pochi fronzoli. Il tutto a un prezzo competitivo.

Fiat Tipo Cross Hybrid Red, vista 3/4 anteriore

Inizialmente proposta come berlina a 3 voluti, ma dopo sono arrivate le hatch back e la station wagon. Nel 2020 debutta il restyling che introduce alcuni ritocchi al look e soprattutto la nuova versione Cross con assetto rialzato. Nel corso del tempo, la Tipo è stata proposta con diverse motorizzazioni tra cui un Mild Hybrid e il propulsore 1.6 Multijet II da 130 CV.

Adesso tocca alla FIAT Grizzly

FIAT Tipo non avrà un'erede diretta. Tuttavia, il suo vuoto sarà colmato dalla nuova Grizzly di cui abbiamo visto già alcune foto ufficiali. Si tratta di un SUV che sarà proposto anche nella versione Sportback. Lungo poco meno di 4,5 metri, sarà commercializzato in versioni benzina, ibride ed elettriche. Come la Tipo, dovrebbe puntare molto sul rapporto contenuti / prezzo. Il debutto è atteso a ottobre per il Salone di Parigi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026