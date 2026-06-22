Nuova FIAT Grizzly Fastback, su strada senza camuffamenti: ecco come sarà davvero

FIAT sta lavorando su alcuni modelli molto importanti per la sua strategia di crescita. Parlamo delle nuove Grizzly, una gamma di vetture composta da un SUV e da un SUV Coupé. FIAT ha già condiviso le prime foto reali dei due nuovi modelli, sebbene si trattasse ancora di ricostruzioni digitali. Alcuni giorni fa sono apparse in rete le prime foto reali su strada del SUV intento a effettuare alcuni test su strada. L'aspetto interessante era l'assenza di camuffamenti. Si trattava, quindi, della possibilità di poter osservare da vicino il suo aspetto reale.

Adesso c'è una novità perché sempre dall'account Instagram di FCA Fan Brazil arrivano le foto reali e senza camuffamenti della Grizzly Fastback. In realtà di questo modello nel tempo sono apparse diverse foto spia ma gli ultimi scatti permettono di osservare il SUV Coupé nella sua forma di produzione, senza camuffamenti.

FIAT Grizzly debutta al Salone di Parigi

Le foto spia consentono quindi di apprezzare meglio le forme della Gruzzly Fastback. Possiamo inoltre osservare meglio la firma luminosa dell'auto composta da sottili elementi orizzontali, che poi troveremo replicata anche al posteriore dove vediamo un piccolo accenno di spoiler alla fine della piccola coda. Le maniglie delle portiere sono tradizionali e il modello protagonista delle foto spia presentava una carrozzeria con tetto nero a contrasto. Di fatto, confrontando la Grizzly SUV e la Grizzly Fastback, le uniche differenze si trovano al posteriore con una linea del tetto e una coda differenti.

Per il resto, le due vetture sono del tutto simili. Ricordiamo che la gamma Grizzly 2026 poggia sulla piattaforma Smart Car, la stessa della Grande Panda, giusto per fare un esempio. La lunghezza, come già anticipato da FIAT, sarà di poco inferiore ai 4,5 metri. La gamma Grizzly, quindi, entrerà nel segmento C. Le nuove vetture faranno il loro debutto ad ottobre al Salone di Parigi.

Benzina, ibrido ed elettrico

La Grizzly Fasback delle foto spia non è nella versione elettrica ma in quella ibrida dato che si intravede la presenza di un terminale di scarico. il Powertrain dovebbe essere il solito 3 cilindri di 1,2 litri turbo abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti con integrata una piccola unità elettrica da 29 CV. Per questo modello, dovrebbe essere scelta la variante con potenza di sistema da 145 CV. In un secondo momento o solamente su alcuni mercati, pare che arriverà pure una motorizzazione benzina senza elettrificazione per contenere i costi complessivi dell'auto.

Poi ci sarà il modello elettrico che dovrebbe caratterizzarsi per un frontale più chiuso, senza quella piccola presa d'aria orizzontale che si vede dalle foto spia. Si dice che il powertrain possa essere il medesimo della Citroen C3 Aircross e quindi un motore da 113 CV, abbinato a una batteria da 54 kWh per circa 400 km di autonomia. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà la data del debutto ufficiale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026