FIAT Topolino, le nuove serie speciali Sport e Vilebrequin puntano su stile ed esclusività

FIAT Topolino è un quadriciclo elettrico che piace molto in Italia e i numeri di mercato lo dimostrano. A margine dell'evento in cui FIAT ha annunciato un accordo con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per la fornitura di 30 veicoli tra Topolino e Tris, la casa automobilistica ha svelato due nuove serie speciali dedicate al suo quadriciclo elettrico: Topolino Sport Special Edition e Topolino Vilebrequin Collector’s Edition. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire le caratteristiche di questi modelli.

FIAT Topolino Sport Special Edition

FIAT Topolino Sport Special Edition

Si tratta di una versione con look ispirato alla 500 Sport del 1958. Serie speciale che si distingue per l'ampia possibilità di personalizzazione, con quattro nuove colorazioni e tre combinazioni di strisce, che permettono ai clienti di scegliere il look che meglio preferiscono. I colori a disposizione sono bianco con striscia rossa, blu con strisce bianche, giallo con strisce nere e nero con strisce rosse. Gli esterni si caratterizzano anche per una serie di dettagli dedicati tra cui una fascia inferiore del paraurti nera, cornici dei fari nere e il logo FIAT in tinta con le strisce frontali.

Ma non è finita qui in quanto troviamo pure i copricerchi Sport verniciati in nero opaco e le calotte degli specchietti retrovisori nere. Anche l'abitacolo è stato personalizzato dove troviamo sedili neri e un vano portaoggetti Dolcevita Box rinnovato, rivestito in vinile effetto carbonio, oltre a cinture sempre di colore nero. Ogni cliente della FIAT Topolino Sport riceverà in omaggio il nuovo kit di altoparlanti stereo doppi Bluetooth Monsterlino.

Il prezzo? 11.490 euro in promozione a 10.550 euro con rottamazione. Con finanziamento da 59 euro al mese. Disponibile da settembre.

FIAT Topolino Vilebrequin Collector’s Edition

FIAT Topolino Vilebrequin Collector’s Edition

FIAT e Vilebrequin hanno rinnovato la loro collaborazione da cui nasce una nuova versione speciale del quadriciclo elettrico. Versione che si caratterizza per la presenza di un tetto in tela apribile e per la scelta di una livrea bicolore dedicata (blu-bianco), arricchita dal logo della tartaruga Vilebrequin sulla porta lato guida. All'interno, invece, troviamo sedili bianchi con loghi Vilebrequin blu e cuciture coordinate, abbinati a un vano portaoggetti Dolcevita Box rivestita con il motivo iconico Vilebrequin. Le cinture sono di colore bianco, mentre i tappetini dedicati sono realizzati ispirandosi al mondo della nautica.

Ne saranno realizzate solamente 200 unità complessive per Italia e Francia. Promo promozionale di 12.550 euro o con rate da 99 euro in caso di finanziamento. Disponibile da luglio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/07/2026