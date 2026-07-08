FIAT Topolino negli USA: la microcar elettrica punta sulla dolce vita italiana

FIAT Topolino in Italia è un successo. Il quadriciclo elettrico vende molto bene e in molte grandi città e non solo, è utilizzato per muoversi più rapidamente in aree con il traffico congestionato. Adesso, FIAT prova a bissare questo successo anche negli Stati Uniti. Infatti, la Topolino ha fatto da poco il suo debutto all'interno del mercato americano.

Le specifiche non cambiano, è sempre la solita Topolino

Secondo la casa automobilistica, la Topolino è progettata per i resort, i quartieri residenziali e altri contesti in cui i veicoli di grandi dimensioni possono risultare eccessivi o scomodi da utilizzare. Olivier Francois, CEO di FIAT, l'ha definito un nuovo capitolo per la casa automobilistica in America. FIAT, infatti, punta a offrire un mezzo per la micromobilità, un segmento che negli USA sta crescendo. Ci sarà da capire nel corso dei prossimi mesi se gli americani abituati a grandi auto, proveranno a dare fiducia a questo quadriciclo che oltre a essere pratico in alcuni contesti, può contare anche su di un look accattivante che strizza l'occhio alla ''dolce vita'' italiana.

FIAT Topolino Dolcevita

Le specifiche? Quelle che conosciamo già. Abbiamo quindi una batteria da 5,4 kWh per un'autonomia di circa 75 km. Curiosità, al momento la Topolino negli USA è limitata a una velocità massima di 31 km/h ma presto sarà disponibile un kit che porterà la velocità massima a 40 km/h.

In questo modo la FIAT Topolino potrà essere utilizzata legalmente sulle strade americane con un limite di 56 km/h (35 miglia orarie). Da una presa di corrente da 2,3 kW, la ricarica completa, secondo FIAT, richiede circa 5 ore.

C'è anche la versione Dolcevita

Gli acquirenti possono scegliere tra la Topolino standard e la Topolino Dolcevita, una versione senza portiere e con i tettuccio in tela. All'interno, l'abitacolo è decisamente minimalista. I proprietari troveranno un quadro strumenti digitale, alcuni vani portaoggetti e un supporto per dispositivi mobili. Insomma, nessuna differenza com il quadriciclo elettrico che già conosciamo.

FIAT Topolino, interni

Prezzo

Sul mercato degli Stati Uniti, la FIAT Topolino parte da 13.995 dollari (12.160 euro circa). Ora non resta che attendere per vedere quanti esemplari FIAT riuscirà a vendere.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026