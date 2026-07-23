FIAT celebra 50 anni in Brasile: oggi è un mercato sempre più strategico

Quando si parla di FIAT, si pensa subito al lungo legame con l'Italia. Eppure dal 1976 ricopre un ruolo da protagonista in un altro mercato. In quell'anno, infatti, la casa automobilistica è sbarcata in Brasile con l'apertura dello stabilimento di Betim, nello Stato del Minas Gerais. Dal quel momento, FIAT ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo dell’industria automobilistica di questo Paese.

Nel 2026, FIAT festeggia 50 anni di storia e di successi in Brasile tanto che oggi è il suo più grande mercato al mondo. Nel nuovo piano di Stellantis FaSTLAne 2030, il Sud America continuerà a rivestire un ruolo molto importante. Si continuerà a investire per crescere ulteriormente.

Lo stabilimento di Betim è un polo strategico per FIAT e Stellantis ed era sorto con l'obiettivo di creare una nuova presenza industriale per FIAT al di fuori dell’Italia, in un Paese con un forte potenziale di crescita.

Le attività sono iniziate esattamente il 9 luglio del 1976 con la produzione della FIAT 147. Oggi, all'interno dello stabilimento si producono Fiat Argo, Mobi, Pulse, Fastback, Fiorino e Strada, oltre a Peugeot Partner Rapid e Ram 700. Presto, inoltre, arriva la nuova Argo X, versione per il Brasile della Grande Panda.

FIAT 50 anni Brasile

Il recente riconoscimento del sito come sede del Cybersecurity Competence Centre di Stellantis rafforza ulteriormente la sua posizione di riferimento industriale e tecnologico. In 50 anni di attività, la fabbrica ha prodotto 18 milioni di veicoli ed esportato più di 4 milioni di unità in ben 40 Paesi.

La casa automobilistica guida il mercato brasiliano da 5 anni consecutivi. Anche nel 2026 FIAT e Strada mantengono il vertice delle rispettive classifiche. Oggi Strada rappresenta il 20% del mercato complessivo e il 50% nel segmento dei pickup in Brasile. Nel primo semestre del 2026, FIAT ha immatricolato in Brasile 270.955 unità, rendendo il Paese il primo mercato del marchio e rappresentando il 40% delle sue vendite globali.

Come accennato prima, a breve arriverà Argo X che andrà ad affiancare l'attuale Argo che quindi rimarrà in vendita. Argo X sarà il primo modello completamente nuovo realizzato a Betim nell’ambito del piano di investimenti da 32 miliardi di real brasiliani destinato da Stellantis al Sud America fino al 2030, di cui 14 miliardi di real brasiliani riservati proprio al sito di Betim.

FIAT Argo X

Grazie a nuovi prodotti, tecnologie avanzate e continui investimenti, il polo continuerà a essere un pilastro fondamentale della crescita di FIAT in Sud America e del contributo del marchio alla dimensione globale di Stellantis.

Olivier François, CEO di FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, su questa importante ricorrenza, ha commentato:

Ci sono pochissimi luoghi al mondo che, nel mio ruolo di CEO di FIAT, posso davvero chiamare casa: l’Italia, Torino e, con la stessa emozione e lo stesso orgoglio, il Brasile. Questo Paese è molto più di un mercato per noi; è parte integrante della nostra identità. Negli ultimi cinquant’anni, FIAT è cresciuta insieme al Brasile, mentre il Brasile ha reso FIAT più forte, più veloce e più globale.

Per questo motivo, questo anniversario non rappresenta soltanto una celebrazione del nostro passato, ma anche una solida base per il nostro futuro. Oggi FIAT è il marchio leader di Stellantis per volumi ed è uno dei suoi veri brand globali grazie a ciò che abbiamo costruito qui. E proprio da qui guardiamo al futuro con la fiducia necessaria per continuare a crescere, innovare e portare nel mondo ciò che FIAT sa fare meglio: una mobilità accessibile, intelligente, umana e inconfondibilmente gioiosa.