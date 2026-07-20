Jeep e Ram hanno nuovi CEO: Stellantis annuncia le nomine

Ram e Jeep hanno nuovi CEO. Stellantis sta infatti continuando a portare avanti il piano del nuovo CEO Antonio Filosa di voler creare un team di manager esperti, pronti a sostenere il piano di crescita dell’Azienda. Dunque, in casa Ram, Matt VanDyke è stato nominato nuovo CEO, con effetto da oggi 20 luglio. Il manager succede a Tim Kuniskis, che nel luglio 2025 è stato nominato responsabile dei marchi americani, della strategia di marketing e retail di Stellantis North America, mantenendo al contempo la guida del marchio Ram.

Passando a Jeep, Branden Coté è stato nominato nuovo CEO, con effetto dal 3 agosto. Coté succede a Bob Broderdorf, alla guida di Jeep dal febbraio 2025, il quale prenderà un congedo per malattia. Una volta rientrato, Broderdorf assumerà un nuovo ruolo di leadership all’interno dell’Azienda.

Stellantis, nuovi CEO Ram e Jeep

Obiettivo: rafforzare ulteriormente Stellantis

I curriculum di entrambi i nuovi manager è di altissimo profilo e permetteranno di rafforzare ulteriormente il Gruppo automobilistico. VanDyke entra in Ram portando con sé una grande esperienza nel settore automotive. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di presidente di Shift Digital, una delle principali società di marketing digitale che ha lavorato con alcuni dei marchi automobilistici più riconoscibili al mondo. Prima di entrare in Shift, è stato CEO di FordDirect e ha ricoperto diversi incarichi presso Ford Motor Company, tra cui Head of US Marketing, VP Marketing, Ford of Europe e Head of Global Marketing, Sales and Service per Lincoln.

Passiamo a Branden Coté che può contare su vent’anni di esperienza alla guida delle attività retail, sia presso case automobilistiche sia nell’ambito della rete dei concessionari. Più di recente, con AutoNation, ha ricoperto il ruolo di Brand President guidando diversi marchi di alto livello. In precedenza, ha ricoperto ruoli di leadership presso Aston Martin Lagonda, Canoo e Mercedes-AMG/Mercedes-Benz USA, oltre che in altre aziende del settore automobilistico e della distribuzione.

Entrambi, riporteranno direttamente a Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, del marketing e della strategia di vendita di Stellantis North America, che al riguardo ha commentato:

Matt e Branden sono leader di comprovata esperienza che faranno leva sui nostri successi per accompagnare questi iconici marchi americani nella loro prossima fase di crescita. Le loro competenze e la profonda esperienza nel settore sono perfettamente in linea con il nostro obiettivo, semplice ma fondamentale e sempre orientato al cliente: offrire ai nostri clienti i marchi e i prodotti che amano e di cui si fidano. Desidero inoltre ringraziare Bob Broderdorf per l’eccezionale lavoro svolto alla guida di Jeep. Bob è un collega stimato e un professionista di grande valore, apprezzato da molti in tutta l’Azienda. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con lui nel nuovo incarico.

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