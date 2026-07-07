Maserati, BYD chiude alle voci: nessuna trattativa con Stellantis. Ecco il perché

BYD interessata a Maserati? Voci e indiscrezioni ce ne sono state diverse negli ultimi tempi. Antonio Filosa, il CEO di Stellantis, ha più volte smentito, continuando a ribadire che la Casa del Tridente è importante per la strategia del Gruppo. Le voci su possibili colloqui con il marchio cinese sono però continuate. Adesso è intervenuta direttamente BYD, o meglio Stella Li, vice presidente del marchio cinese, che probabilmente mette la parola fine a queste speculazioni. Maserati è un marchio che è stato definito come ''splendido'' ma attualmente BYD non è coinvolta in alcuna trattativa con il Gruppo Stellantis. Questo è quanto emerge da un'intervista con il quotidiano francese Les Echos in cui il vice presidente dell'azienda cinese parla anche di altri aspetti della loro strategia per il Vecchio Continente.

Maserati non interessa a BYD, ecco perché

Insomma, Stella Li tesse le lodi della Casa del Tridente ma non ci sono trattative con Stellantis. Maserati, non interessa a BYD e Stella Li spiega chiaramente il perché. Sebbene il costruttore italiano sia stato definito come un marchio spendilo è molto distante dall'identità di BYD. Infatti, il marchio cinese è molto di più che una semplice casa automobilistica, definendosi come una ''Tech Company''. Del resto, oggi si occupa anche di batterie, software, guida autonoma e tanto altro. Maserati è quindi troppo distante dell'identità di BYD. Dunque, la Casa del Tridente non è nel mirino di BYD per quanto l'azienda cinese dialoghi con Stellantis e abbia buoni rapporti.

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Maserati: si punta sulle partnership

Del resto, Filosa lo aveva detto più volte: Maserati non è in vendita. Piuttosto, per il futuro della Casa del Tridente si punterà sulle partnership. Antonio Filosa aveva infatti dichiarato un po' di tempo fa di essere in trattativa per conto di Maserati ''con due importanti partner, che possono portare tecnologia, sviluppo e ottime idee''. Quali saranno questi partner? Ufficialmente non ci sono nomi ma da un po' circolano i nomi di Huawei e JAC. Appare chiaro che il rilancio di Maserati passerà attraverso la collaborazione con alcuni partner tecnologici.

Non rimane che attendere novità su piano di rilancio di Maserati.

Fonte: Les Echos

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/07/2026