Maserati non è in vendita: Filosa conferma e annuncia trattative con due partner

Maserati non è in vendita. Ciclicamente le voci di una possibile cessione da parte di Stellantis della casa del Tridente tornano a circolare e ogni volta, l'azienda le smentisce. Sul futuro di Maserati è tornato a parlare il CEO di Stellantis Antonio Filosa durante un incontro davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato Attività Produttive e Industria. Appuntamento in cui il CEO ha parlato a 360 gradi del piano del Gruppo per l'Italia. Si è toccato ovviamente anche il tema di Maserati e Filosa ha colto l'occasione per ribadire ancora una volta che la casa automobilistica non sarà venduta.

Queste nuove dichiarazioni basteranno per azzerare le speculazioni sulla possibile vendita della Casa del Tridente? Non possiamo non ricordare che negli ultimi tempi erano circolate voci su di un possibile interessamento da parte di BYD. Anche in quel caso arrivò poi la smentita.

Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926

Speculazioni che comunque nascono a causa delle difficoltà che Maserati sta oggi affrontando. Stellantis sta lavorando ad un piano di rilancio che conosceremo, però, solamente a fine anno. Ci sono, però, novità.

Stellantis valuta partner per Maserati

Antonio Filosa ha infatti dichiarato di essere in trattativa per conto di Maserati ''con due importanti partner, che possono portare tecnologia, sviluppo e ottime idee''. Il nuovo accordo per Maserati avrà un impatto positivo sui tassi di produzione negli stabilimenti di Cassino e Modena, in Italia, dove vengono prodotti i modelli del marchio.

Quali saranno questi partner? Ovviamente Filosa non ha detto nulla. Tuttavia, non possiamo non ricordare che lo scorso mese erano circolate indiscrezioni provenienti dalla Cina di possibili discussioni con Huawei e JAC. Il tutto ovviamente va preso con le dovute cautele ma appare chiaro che il rilancio di Maserati passerà attraverso la collaborazione con alcuni partner tecnologici. Non rimane che attendere novità ribadendo che Maserati non è in vendita e che non ci sono piani di cessione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026