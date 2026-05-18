Maserati Grecale Folgore, il restyling si avvicina: nuove foto spia e anticipazioni

Il nuovo SUV è stata avvistato durante i test su strada con leggere modifiche estetiche e possibili aggiornamenti per infotainment

Maserati sta lavorando ai restyling di GranTurismo, GranCabrio e Grecale. D recente la stessa casa automobilistica aveva condiviso una serie di scatti di prototipi impegnati in sessioni di test di sviluppo. Curiosamente, le foto ritraevano solamente le versioni endotermiche e questo aveva fatto nascere alcune speculazioni su possibili sorprese per la gamma 2027 di questi modelli. I modelli elettrici Folgore continueranno a essere proposti e la conferma arriva dalle foto spia condivise attraverso il suo account da Walter Vayr che ci mostra la Maserati Grecale Folgore su strada.

Maserati Grecale Folgore MY 2027

Le novità in arrivo

Le immagini mostrano un muletto con un leggero camuffamento all'anteriore. Quindi, le maggiori novità estetiche le troveremo davanti e da quanto si può osservare non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti. Possiamo quindi attenderci una serie di affinamenti a livelli del paraurti e della calandra. I gruppi ottici al momento sembrano essere sempre quelli attuali ma non è detto che alla fine Maserati non possa introdurre novità con una nuova firma luminosa. Dietro, invece, al momento non sembrano essere esserci novità.

Le nuove foto spia non fanno vedere l'abitacolo. Possiamo comunque immaginare qualche affinamento con piccole modifiche alla plancia e soprattutto un aggiornamento tecnologico con un nuovo sistema infotainment. Maserati ha comunque bisogno di rilanciarsi e i restyling su cui la Casa del Tridente sta lavorando saranno importanti per la nuova strategia di cui probabilmente ne sapremo di più tra pochi giorni quanto Stellantis svelerà il suo nuovo piano industriale. Già perché restyling a parte, si parla anche di collaborazione con marchi cinesi per nuovi modelli. Vedremo...

Maserati Grecale Folgore MY 2027

Tornando alla nuova Grecale Folgore 2027 non sappiamo se ci saranno novità di motore. Attualmente, il SUV elettrico può contare su di un powertrain composto da un doppio motore elettrico da 550 CV. Da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e velocità massima di 220 km/h. L'autonomia è invece di 580 km secondo il ciclo WLTP. Non rimane che attendere novità sull'arrivo della Grecale restyling.

Fonte: Walter Vayr

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/05/2026