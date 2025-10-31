Maserati Grecale Folgore 2026: più autonomia, stessa eleganza per il SUV elettrico

Maserati sta attraversando una fase complessa dal punto di vista delle vendite, ma continua a puntare sulla Grecale, il suo SUV di maggior successo. Per il model year 2026, la casa del Tridente introduce aggiornamenti significativi, con particolare attenzione alla versione Folgore, variante completamente elettrica del modello (guarda la Maserati Grecale Folgore).

Maserati Grecale Folgore 2026: il SUV elettrico italiano incrementa l'autonomia fino a 580 km

Un SUV di lusso spinto dall’elettricità

Lanciata nel 2023, la Grecale Folgore è equipaggiata con due motori elettrici per una potenza complessiva di 557 CV e una batteria da 105 kWh. L’autonomia, inizialmente fissata a 500 km secondo il ciclo WLTP, cresce ora fino a 580 km grazie a una soluzione tecnologica ingegnosa.

Maserati Grecale Folgore 2026: più autonomia con il sistema AWD-Disconnect

Soluzione furba per aumentare l’efficienza

Infatti, è stato introdotto il nuovo sistema AWD-Disconnect. In sostanza, quando la trazione integrale non è necessaria, il dispositivo invia la potenza alle sole ruote posteriori, riducendo i consumi e migliorando l’efficienza. Il passaggio avviene in appena 500 millisecondi, disinnestando fisicamente i semiassi anteriori. La gestione è affidata a sensori e algoritmi che valutano in tempo reale parametri come:

coppia richiesta e modalità di guida selezionata

temperatura dei freni e condizioni stradali

velocità, accelerazione e temperatura esterna

Le prestazioni restano di alto livello: 0-100 km/h in 4,1 secondi e velocità massima autolimitata a 220 km/h.

Sul fronte tecnologico, la Grecale Folgore mantiene il controllo remoto del clima, il pre-condizionamento della batteria e l’EV Routing, ora arricchito dalla funzione Dynamic Range Mapping, che mostra graficamente l’autonomia residua.

Maserati Grecale Folgore 2026: la plancia elegante e digitale dello sport utility BEV

Maserati Grecale Folgore: puoi confezionarla quasi su misura

Maserati (guarda la homepage di Maserati) amplia inoltre la personalizzazione dell’intera gamma Grecale 2026: 11 colori standard, 32 tonalità del programma Fuoriserie e numerose combinazioni per interni, cerchi e pinze freno.

Maserati Grecale Folgore 2026: due motori EV per 557 CV e 0-100 in 4,1 secondi

I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma si prevede una sostanziale continuità con quelli dell’anno precedente, in linea con l’attuale andamento del mercato, per non rischiare di scoraggiare ulteriormente i potenziali clienti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/10/2025